Beckham izdihamı

Haberin Devamı

Futbolun efsane ismi David Beckham spor markası adidas’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. David Beckham’a İstanbu ziyaretinde oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Kim Turnbull eşlik etti. David Beckham ilk olarak Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve kız çocuklarını spora teşvik etmeyi ve fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan Kızlar Sahada “İlk Takımım” projesine katılan kız çocuklarıyla Beşiktaş Hakkı Yeten tesislerinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

David Beckham etkinlikte şunları söyledi: “Çocukken de Manchester United’da oynamak, profesyonel bir futbolcu olmak ve ülkemi temsil etmek istiyordum. Hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştım, sevdiğim bir şeyi yaptım ve hâlâ her gün futbol oynamayı özlüyorum.’’ Beckham kadın erkek eşitliğine önem verdiğini de söyledi: “3 oğlum, bir kızım var. Kızımın da oğullarımın da eşit şartlarda olmasını istiyorum. Genç kızları güçlendirmeye çok önem veriyorum.” İstanbul’a en son 2003 yılında geldiğini beliren ünlü yıldız “İstanbul’a en son 2003 yılında Manchester United’la gelmiştim. İstanbul’a geri geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.



David Beckham, çıkışta kendisini bekleyen hayranlarını kırmadı.



BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Dünyaca ünlü isim ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen etkinlikte ünlü sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi. Dışarıda efsane futbolcuyu görmek isteyen hayranları ise izdihama neden oldu. David Beckham, çıkışta kendisini bekleyen hayranlarını kırmadı, aracına binmeden önce onlarla fotoğraf çektirdi.

Kapalıçarşı’yı gezdi





Haberin Devamı

Babasıyla İstanbul’a gelen Romeo Beckham’a DJ sevgilisi Kim Turnbull eşlik etti. Sevgililer Tarihi Yarımada’yı gezdi. Sevgilisiyle Kapalıçarşı’ya da giden Romeo Beckham, burada çekilen fotoğraflarını Türk bayrağı emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

Sen miydin fotoğraf çektirmeyen



Buse Terim ünlü yıldızla çektirdiği fotoğrafı “Başardım diyebilir miyiz” notuyla paylaştı.



Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçen yaz İtalya’nın Capri şehrinde David Beckham ile karşılaşmıştı. Ünlü futbolcudan fotoğraf isteğine “Hayır” cevabı alan Terim, Beckham’la fotoğraf hayaline İstanbul’da kavuştu. Beckham için düzenlenen davete katılan Terim geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığına atıf yaparak sosyal medyada şu paylaşımda bulundu: “Sabah 8’de Beckham için yollara düştüm. Sen miydin bizle fotoğraf çektirmeyen Capri’de diyeceğim.’