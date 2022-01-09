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Bebek göründü! Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un büyük heyecanı...

#Başak Dizer#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Tatlıtuğ
Bebek göründü Kıvanç ve Başak Tatlıtuğun büyük heyecanı...

Geçen ay bebek beklediklerini müjdeleyen stil danışmanı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Dizer'in belirginleşen karnı, bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı Başak Dizer (44) bebek heyecanı yaşıyor.

Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan Dizer, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.

Bebek göründü Kıvanç ve Başak Tatlıtuğun büyük heyecanı...

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, önceki gün yakın arkadaşları Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Birlikte kahve içen çift, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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BEBEK GÖRÜNDÜ!

Eşi ve arkadaşlarıyla boydan çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Dizer'in, karnının belirginleştiği görüldü. Dört aylık hamile olan Başak Dizer'in paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bebek göründü Kıvanç ve Başak Tatlıtuğun büyük heyecanı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yaz başı ABD'ye gidecekleri ve bebeklerini burada kucaklarına alacakları öne sürülmüştü.

Ancak Tatlıtuğ'un menajeri, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ ve Dizer'in bebeklerini Türkiye'de dünyaya getireceğini ifade etmişti.

"ALLAH'IN BİZE BİR HEDİYESİ"

Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ yaşadığı mutluluğu anlatmıştı;

"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."

Bebek göründü Kıvanç ve Başak Tatlıtuğun büyük heyecanı...

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