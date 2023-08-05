Bebek göründü... Ezgi Mola doğum için gün sayıyor

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Ezgi Mola önceki gün yakın arkadaşı Merve Dizdar’la plajda bir araya geldi. Keyifli bir sohbetin ardından denize girip yüzen ünlü oyuncu, büyüyen karnıyla dikkat çekti. (Deniz BOY)

Haminnem ile kahve keyfi

Plajda Türk kahvesi içen Ezgi Mola ve Merve Dizdar, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada esprili notlarla paylaştı. Dizdar “Plajda haminnem ile kahve keyfi”, Mola da “Ahretliğim ile yazlık günümüz böyle idi (67 yaş Facebook postu)” mesajıyla güldürdü.

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KİTAP YAZIYORUM AZ KALDI

Teoman önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Elinde kitaplarla objektife yansıyan ünlü rock’çı, “Bir arkadaşım kitap çıkarmış, bana hediye etti. Ben de çıkaracağım. Hazırlığım devam ediyor, az kaldı” dedi.

Teoman, Sinan Çetin’le ‘Romantik’ filmi için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da söyledi: “Sürekli senaryo değişti, 8 sene sürdü filmi çekmemiz. Şimdi onun yapılış sürecinin belgeselini çekeceğiz. Enteresan olacak.”(Sayit DURMAZ)

SÜRPRİZ DÜET

Simge ve Sefo, “Coke Studio Türkiye Albümü” için bir araya geldi. İkilinin beraber seslendirdiği “Görmem Böylesini” dijital platformlarda yayınlandı.

Simge, çalışma için “Sefo ile şarkı seslendirmek ikimizin kariyeri için de müthiş bir deneyim oldu” dedi. Sefo da “Simge ile birlikte böyle bir farklılığa imza atmış olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

İYİ Kİ TATİLE DENK GELDİ

“Üç Kız Kardeş”in Somer’i Berker Güven, önceki gece sevgilisi Nihal Yalçın’la Cihangir Pürtelaş’daydı.

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Çift, Sinem Sal’ın “Behice’nin Yarım Kalan İşleri” adlı ilk kitabının kutlama yemeğine katıldı. Güven “Kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. İyi ki yaz tatiline denk geldi. İşler başladı mı kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor” dedi.(Sayit DURMAZ)

SİNEMADA BULUŞALIM

Mustafa Üstündağ, başrolünü üstlendiği “Emanet” filminin afişini sosyal medyada paylaştı:

“Sinemada buluşalım. Filmin perdeye gelmesine vakit var ama insan dayanamıyor paylaşmak için.” Yönetmen koltuğunda Ali İlhan’ın oturduğu filmde Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün de rol alıyor.

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ÖZPETEK'TEN MASERATİ FİLMİ

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, Ferzan Özpetek’in yönettiği kısa filminin ilk fragmanını yayınladı.

Ferzan Özpetek, Maserati için aile bağları ve otomotiv tutkusu hakkında bir hikâyeyi konu alan “Yol Arkadaşları (Companions on a Journey)” adlı kısa filmi yönetti. İtalya’da geçen hikâye, ünlü bir orkestra şefi olan babalarıyla yeniden bir araya gelme niyetiyle yolculuğa çıkan üç kardeşin öyküsünü konu alıyor.