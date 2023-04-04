Bebek göründü

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Oyuncu Aslı Enver, Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı.





TRAFİK MAĞDURLARI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Kaan Urgancıoğlu önceki gün Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanında sevgilisi Burcu Denizer de vardı.

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Fotoğrafını çeken muhabirlere gülümseyen ve trafiğe takıldıklarını söyleyen Urgancıoğlu, “Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda. Dizimiz devam ediyor, çok da güzel gidiyor. Mutluyum” dedi. (Deniz BOY)

GÜLŞEN AÇIKHAVA'DA

GÜLŞEN, sevenleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

Konser, Epifoni organizasyonuyla 26 Mayıs gecesi gerçekleşecek. Ünlü popçu, sevilen şarkılarının yanı sıra iddialı bir sahne şovuyla hayranlarının karşısına çıkacak. Konserin biletleri satışa sunuldu.

DEPREMZEDE KIZLAR İÇİN SAHNEDE

Gökhan Çınar, depremden etkilenen kız çocukları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Gökhan Çınar, İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında 9 Nisan’da Harbiye Açıkhava’da “Katarsis Gel Yeniden Başlayalım” gösterisini sahneleyecek. Antakya Medeniyetler Korosu, Yasemin Sakallıoğlu ve Melek Mosso’nun da sahne alacağı etkinliğin geliri, depremzede kız çocukları için eğitim bursu olarak bağışlanacak.

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SEZEN DE DİRMİT'İN KARDEŞLERİNDEN BİRİ

Sezen Aksu önceki gün Nezaket Erden’in rol aldığı, DasDas’ta sahnelenen “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” oyununu izlemeye gitti. Ünlü sanatçı kulisi de ziyaret etti, oyuncularla bir araya geldi. Nezaket Erden, Aksu’yla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı:

“O kadar mutluyum ki. Bu benim bir hayalimdi. Çünkü seziyordum onun Dirmit’in kız kardeşlerinden biri olduğunu. Biz Dirmit’i çalışırken ‘Düğün ve Cenaze’ albümünü o kadar çok dinledik ki. Bu akşam ondan duyduğum güzel şeyler kalbime doldu.Kendisi o kadar hoş bir insan ki yan kulisi de bastı ve şahane bir anımız oldu ‘Kalanlar’ ekibiyle.”

CANIM AİLEM

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Murat Yıldırım; eşi Iman Elbani ve geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen kızları Miray’la çekilen karesini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü oyuncunun İngilizce “Canım ailem” notunu düştüğü kare kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni aldı.

BEYRUT TATİLİ

Genç oyuncu İpek Arkan, Beyrut’a tatile gitti.Ailesiyle kısa bir tatil yapan Arkan, Beyrut’ta çektirdiği pozları, sosyal medya hesabında paylaştı.

“Benim için seyahat etmek; yeni kültürler öğrenmek, farklı insanlar tanımak ve bilinmeyen değerleri bilinir kılmak demektir. Beyrut bana bunları fazlasıyla verdi.

EDA'NIN STİLİ

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Eda Taşpınar hafta sonunu Burgazada’da geçirdi. İddialı sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Taşpınar bu kez salaş tarzıyla dikkat çekti.

Bol bir pantolon, oversize bir mont ve renkli bir bere takan ünlü güzel adada çekilen karelerini İngilizce “Güzel bir gün Burgazada” notuyla takipçileriyle paylaştı. Taşpınar’ın bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

DERSE GEÇ KALDIM

Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler’de park halinde olan aracının içinde görüntülendi.

Yaklaşık yarım saat aracının içinde bekleyen Samyeli, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince, “Soru kabul etmeyeyim. Derse geç kaldım. İyi akşamlar” diyerek gaza basıp oradan uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

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SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM

Hande Kaptan önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekân çıkışında muhabirlere poz verdi.

Ünlü oyuncu “Bu sezon geçti. Önümüzdeki sezon güzel bir proje var, yer almayı çok istiyorum. Görüşmeleri de yaptık. Kısmetse bu yaz sonuna doğru sette oluruz. Çok özledim setlerde olmayı” dedi. (Sayit DURMAZ)