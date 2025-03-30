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Bebek âşıkları

Güncelleme Tarihi:

#Atilla Saral#İnci Türkay#İngiltere
Bebek âşıkları
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 10:05

Atilla Saral ve İnci Türkay geçen cuma Bebek’te görüntülendi. Boğaz hattında yürüyüşe çıkan oyuncu çift, bol bol fotoğraf çekti.

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İngiltere’den 2 gün önce döndüm” diyen Atilla Saral, şimdilerde dinlendiğini, ancak İstanbul dışında çekilecek projeler için tekliflere açık olduğunu söyledi:

“İstanbul’da çalışmak istemiyorum. Bu gürültüden, trafikten, çalışma ortamlarından hoşlanmıyorum. İstanbul dışı işler olabilir.”

Bebek âşıkları

Ünlü oyuncu, “Çok acele etmiyorum. Zamanında kazandım, şimdi biraz istirahat edeyim. Bizim mesleğin bir yaşı yok” diye konuştu. İnci Türkay da sürpriz bir filmle beyazperdeye konuk olacağını açıkladı: “Bir filmde rol alacağım ama sürpriz. Daha duyulmadı. Birkaç güne kadar başlayacağız.” 

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#Atilla Saral#İnci Türkay#İngiltere

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