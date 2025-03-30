Bebek âşıkları

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“İngiltere’den 2 gün önce döndüm” diyen Atilla Saral, şimdilerde dinlendiğini, ancak İstanbul dışında çekilecek projeler için tekliflere açık olduğunu söyledi:

“İstanbul’da çalışmak istemiyorum. Bu gürültüden, trafikten, çalışma ortamlarından hoşlanmıyorum. İstanbul dışı işler olabilir.”

Ünlü oyuncu, “Çok acele etmiyorum. Zamanında kazandım, şimdi biraz istirahat edeyim. Bizim mesleğin bir yaşı yok” diye konuştu. İnci Türkay da sürpriz bir filmle beyazperdeye konuk olacağını açıkladı: “Bir filmde rol alacağım ama sürpriz. Daha duyulmadı. Birkaç güne kadar başlayacağız.”