Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da!

#Ünlülerin Bebekleri#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer
Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

17 Mart'ta nikah masasına oturmuşlardı... Anne olmaya hazırlanan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu.

Haberin Devamı

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın kızları olacak. Çift 5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızlarına 'Mavi' adını verecek.

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

KURT EFE GELİYOR

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için gün sayıyor. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer nisan sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek Ünlü çift  oğullarına 'Kurt Efe' adını verecek.

Gözden Kaçmasın

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda pozAnne olmak için gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Haberi görüntüle

 

İLK KIZ LALİN

İkinci kez kız bebek annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında.

Haberin Devamı

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 KIZIM LEYLA

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olduğunu duyuran Seda Bakan'ın kızının adı Leyla.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 SES ABLA OLUYOR

İkinci bebek heyecanı yaşayan bir başka isim de oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim. Çift ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

Haberin Devamı

 İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 'KORUYUCU MELEK'

Haberin Devamı

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.

Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerin Bebekleri#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça