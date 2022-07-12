Bayramda sahnelere yıldız yağdı

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1. gün aile 2. gün sahne

Bayramın ilk gününü ailesiyle geçirmeyi tercih eden Sibel Can, ikinci günü ise Sueno Hotels Beach Side’de sevenleriyle buluştu. Amor Gariboviç imzalı kırmızı bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, 2.5 saat süren programında seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

Kendi tasarladı

Pop müziğin ‘Süperstar’ı Ajda Pekkan, Çeşme Günay’da sevenleriyle buluştu. Sahneye kendi tasarladığı beyaz kıyafetiyle çıkan sanatçı, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan bir performansa imza attı. Dinleyicileri, sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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Taklidim daha çıkmadı

Türk sanat müziğinin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, Kurban Bayramı’nın ikinci gecesinde İzmir Aliağa’da sahnedeydi. Sanatçı, kalabalığın arasından “Eşsiz ses” diye seslenen hayranına şöyle karşılık verdi: “Her sesin taklidi var, benimki daha çıkmadı. Kontralto olmamın özelliği.”

‘Hadise’li gece!

Hadise, Kıbrıs’taki Merit Royal Diamond Hotel’de konser verdi. Hem bayram hem de otelin açılışı sebebiyle sahneye çıkan ünlü popçu, Tuvana Büyükçınar imzalı mini elbisesiyle performans sergiledi. Hadise, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına en sevilen şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

Yeni şarkı geliyor

Funda Arar bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sevenleriyle buluştu. Semicenk’le seslendirdiği “Al Sevgilim”in çok beğenildiğini söyleyen sanatçı, dinleyicilerine müjdeyi verdi: “O tarzda yeni bir şarkı daha geliyor. Bir aksilik olmazsa ilk kez 22 Temmuz’daki Harbiye Açıkhava konserimde seslendireceğim.”

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Bu masalı Kayahan yazdı

Kuşadası’nda konser veren Suat Suna, 2002’de çıkan hit’i “O Lelli”yi seslendirdikten sonra şarkının hikâyesini anlattı: “Bu şarkının sözlerini rahmetli Kayahan yazdı. Ben aslında sözlerini yazmıştım. ‘Güzel olmuş ama ben buna bir masal yazmak istiyorum. O kadar güzel bir melodi bulmuşsun ki, buraya ‘o lelli’ diyeceğiz, herkes de söyleyecek’ dedi. Dediği de oldu.”

Plaj düeti

Bodrum’daki Miya Beach önceki gün sahnesinde Sinan Akçıl’ı ağırladı. Dinleyiciler arasında bulunan Melek Mosso’yu da sahneye davet eden Akçıl, onunla birlikte söylediği şarkılarla konserine renk kattı.

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Festivalde son gün

Kuşadası Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı’nda düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali sona erdi. 5 günlük etkinliğin finalinde Pinhani, Adamlar, Moğollar, Çelik, Daniska ve Unrelica sahneye çıktı.

Simge şov

Simge Sağın bayramda önce Çeşme’deki Şerefe Alaçatı adlı mekânda sahneye çıktı, bir gün sonra da Antalya’daki Swandor Topkapı Palace’ta sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu sahne programlarına dans şovlarıyla renk kattı.

Hande stili

Bayram konserlerinde en dikkat çekici kıyafetlerden birini Hande Yener giydi. Geçen pazar günü Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, Diabolo Shop Amsterdam marka mor elbisesi ve yüzündeki aksesuarla geceye damgasını vurdu.

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Çocukları sevindirdik

Bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıkan Öykü Gürman, performansı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, “Kurbanımızı kestik, duamızı ettik, ayrıca çocukları sevindirdik” dedi. Sevgilisi Fatih İçmeli’den geçen aylarda Paris’te evlenme teklifi alan Öykü Gürman, düğün tarihi sorulunca “Yoğunum, konserlerim var. Biraz zaman alacak düğün yapmamız” dedi.

Hiç bayram tatili yapmadım

Halk müziğinin başarılı yorumcularından Kubat, Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de sahne aldı. “Ben hiç bayram ya da yılbaşı tatili yaptığımı hatırlamıyorum. Olsun, emekli olduğumuzda yaparız artık” diyen sanatçı, misafirlerine şarkı ve türkülerle keyifli dakikalar yaşattı.

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Coşkulu eğlence

Bayramın birinci günü Bodrum’da sahne alan Ebru Yaşar, ikinci gün ise Kıbrıs’taki The Arkın Colony Hotel’de konser verdi. Otelin konser alanını dolduran yaklaşık 1000 kişi, sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti.