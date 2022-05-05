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Bayram sahnesi coşkulu geçti

#Bayram Sahnesi#Ajda Pekkan#Merve Özbey
Bayram sahnesi coşkulu geçti

Beş günlük bayram tatili, ünlü isimlerin konserleriyle renklendi. Erol Evgin, Ziynet Sali, Deniz Seki, Merve Özbey, Linet, Fatih Ürek, Derya Bedavacı ve İrem Derici Kıbrıs’ı sallarken; Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da muhteşem bir konsere imza attı. Bayramın sürprizlerinden biri ise Selami Şahin-Aşkın Nur Yengi düeti oldu.

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STAR DOKUNUŞU

AJDA Pekkan, bayramda Titanic Deluxe Bodrum’da sevenlerini coşturdu.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Geceye katılan bin 500 kişiyle hep birlikte koro halinde şarkı söyleyen ve yoğun bir ilgiyle karşılaşan Süperstar, her zaman olduğu gibi güzelliğiyle de büyüledi. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kıyafet giyen sanatçı, konserin en sonunda tüm sevenlerini sahne önüne çağırarak her birine dokunarak bayramlaştı.

HER KONSERİM BAYRAM GİBİ

TÜRK pop müziğinin duayeni, Kıbrıs’taki The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

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Şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, “Her konserim benim için bir bayram. Nice mutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle” sözleriyle konserini sonlandırdı.

AKLI KIZINDA

MERVE Özbey bayramda Kıbrıs’taydı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, kızını babaannesine bıraktığını söyleyerek, “Aklım onda kaldı” dedi.

BURSA’DA KUTLADI

MUAZZEZ Ersoy, bayramın birinci gecesi Bursa’daki Aida Sahne’de sahnedeydi.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Bursalıların büyük ilgi gösterdiği usta sanatçı, birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Ersoy, Asiye Birben’in hazırladığı göğüs dekolteli leopar kostümüyle dikkat çekti.

ANLAMLI HAREKET

ZİYNET Sali, bayramın ikinci gününde Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Konser öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Sali, soruları yanıtladı. Kıyafetlerini bir uygulama üzerinden yardıma muhtaç çocuklar yararına satışa çıkartan şarkıcı, bunu UNICEF aracılığıyla yaptığını söyleyerek, “Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim, çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden geleni yapmalıyız” diyerek, farkındalığa davet etti.

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MEVSİMLİK ŞARKI YAPMAM

KIBRIS Concorde Tower’da sahne alan Deniz Seki, gazetecilerle bir araya gelerek yaz için sürpriz bir proje hazırladığını açıkladı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Bunun bir yaz şarkısı olmadığını söyleyen sanatçı, “Hiçbir zaman sezonluk şarkı yapmadım. Musa Eroğlu imzalı bir türkü söyleyeceğim” dedi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

KIBRIS Savoy Ottoman Otel’de verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşatan Derya Bedavacı, ‘arabeskin yeni kraliçesi’ diye alkışlandı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

DJ OĞLU EŞLİK ETTİ

POP yıldızı Hande Yener, bayramda Mawish Beach & Disco Çınarcık’ta sahneye çıktı.

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Bayram sahnesi coşkulu geçti

Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde sahneye, The Attico markasına ait ceketle çıkan sanatçı, sahne performansı kadar stiliyle de ilgi odağı oldu. Ceketin taşlarla süslü dekoltesi beğeni topladı.Sekiz dansçısıyla şov yapan Yener’e konserinde DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu da eşlik etti.

30 YILIM GEÇTİ SAHNEDE

KIBRIS Elexus Hotel’de sahneye çıkan Fatih Ürek, 30’uncu sanat yılını kutladığını söyledi:

Bayram sahnesi coşkulu geçti

“Serdar Ortaç ünlü olmadan önce, 1990 yılında ilk bestesini ben okudum. O ışık onda vardı.”

ANNESİZ İLK BAYRAM

LİNET, bayramın ikinci gününde Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

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Bayram sahnesi coşkulu geçti

40 gün önce annesini kaybeden sanatçı, “Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hâlâ inanamıyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

DÜET YAPTILAR

SELAMİ Şahin, bayram coşkusunu Sapanca Elite World Hotel’de verdiği konserle taçlandırdı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Ustaya, “Yazık” ve “Sana Merhaba Dedim” şarkılarında Aşkın Nur Yengi eşlik ederek, sürpriz yaptı.

SEZEN’DEN HEDİYE

SUZAN Kardeş, Beylikdüzü Mask Beach’te Hıdırellez’i erken kutladı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Yeni şarkısı “Bi Git”i de söyleyen Kardeş, şarkının Sezen Aksu’nun hediyesi olduğunu söyledi. (Sayit DURMAZ)

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17 KİLO VERDİM

KIBRIS Concorde Luxury Resort’ta sahne alan Bülent Serttaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

17 kilo veren Serttaş, “Daha 3 kilo fazlam var” dedi.

KIRMIZI ŞIKLIĞI

KIBRIS’daki Salamis Bay Conti’de sahneye çıkan İrem Derici, kırmızı pırıltılı elbisesiyle beğeni topladı.

Bayram sahnesi coşkulu geçti

Dillere pelesenk olmuş hitlerinin yanı sıra yeni şarkısı “Ara Sıra”yı da söyleyen Derici, konserinde keyifli anlara imza attı.

 

 

 

 

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#Bayram Sahnesi#Ajda Pekkan#Merve Özbey

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