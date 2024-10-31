Bayram coşkusu

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Büyük onur

Hakan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Çerkezköy’de coşkulu bir konserle kutladı.

Altun, bu özel günde sevenleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Cumhuriyetimizin 101. yılında burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve bu coşkuyu sizlerle paylaşmak çok anlamlı. Bu güzel gecede bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Sana kırmızı çok yakışıyor Türkiyem

Hande Yener, Küçükçekmece Belediyesi’nin bayram kutlamaları kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’nde konser vedi.

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Kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Hande Yener konserin açılışını “Türkiye Cumhuriyeti’nden bir tane daha yok! Sana kırmızı çok yakışıyor!” sözleriyle yaptı. Bayram sevincini 17 bin kişilik coşkulu izleyiciyle yaşayan Yener “Atam, saygıyla, özlemle, hasretle, her saniyemizde seni anıyoruz. Her Türk vatandaşı gibi Türk bayrağı aşkıyla yanıyorum ve bizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Hadise şov

Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yenikapı’da sahne alarak unutulmaz bir performans sergiledi.

Derin yırtmaçlı bir elbise giyen ünlü şarkıcı dans şovlarıyla alandaki binlerce hayranını coşturdu.

Atatürk’ün izinde

Ferhat Göçer, Cumhuriyet Bayramı’nı Yalova’da coşkulu bir konserle kutladı.

Türk bayrağıyla sahneye çıkan sanatçı, “Yaşadığımız her türlü olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyet’in ışığında, Atatürk’ün izinde ve onun devrimlerine sahip çıkarak ilerlemeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet” sözleriyle bayramı kutladı.

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Cumhuriyet demek nefes demek

Bengü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal’da konser verdi.

Siyah-beyaz takımı ve ay-yıldızlı, pırlanta işlemeli broşuyla sahneye çıkan şarkıcı, “Cumhuriyet demek özgürlük demek, mutluluk demek, nefes demek. Eğer bu topraklarda her sabah özgürce uyanabiliyorsak bunu Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” sözleriyle konsere başladı.

Anlamlı mesaj

Ece Seçkin bayramda Esenyurt’ta sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konserinde anlamlı bir mesaj da verdi.

Sahneye, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı yasa’ya dikkat çeken özel tasarım bir kıyafetle çıkan Ece Seçkin izleyiciden alkış aldı.

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Gözümüzün bebeği

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Çatalca’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi.

Konsere “Ben bir Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’ün izinde olmaktan, onur ve gurur duyuyorum. Gözümüzün bebeği Cumhuriyetimiz iyi ki var” sözleriyle başlayan Merve Özbey, konser alanını dolduran 10 bin hayranıyla hep birlikte sevilen şarkılarını söyledi.

İyi ki var

Murat Boz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluştu.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı “Burada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İzmir’e yakışan muhteşem bir kalabalık var. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var” dedi.

Dev koro

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Sıla, Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri kapsamında sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı, Ambarlı Sahil İspark’ı dolduran binlerce hayranıyla hep bir ağızdan sevilen şarkılarını söyledi.

Mirasımızın 101 yıldır savunucusuyuz

Zeynep Bastık, Cumhuriyet Bayramı’nı Balıkesir’de kutladı. 10. Yıl Marşı’nı da hayranlarıyla söyleyen şarkıcı, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize kazandırdığı mirasımızın 101 yıldır savunucusuyuz. Coşkumuz sonsuzluğa uzansın” dedi.

Çok şanslıyım

İrem Derici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi’nde konser verdi.

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Şarkılarıyla Tarsuslulara bayram coşkusunu yaşatan şarkıcı “En güzel bayramımızı sizlerle kutlandığım için şanslıyım” dedi.

Binlerce kişi tek yürek

Soner Arıca, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi.

Saatler öncesinden meydanı doldurmaya başlayan Kaşlılar, unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşadı. Arıca sahnesini binlerce kişinin tek yürek olduğu “Cumhuriyet Marşı” ile sonlandırdı.

Duygu yüklü anlar

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bitlis Eren Üniversitesi’nde konser verdi.

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseriyle Bitlislilerle buluşan Evgin, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze uzanan dönemi şarkılar, türküler, marşlar eşliğinde anlatırken, duygu yüklü anlar yaşandı.

29 Ekim heyecanı

Melek Mosso, bayram coşkusunu Eyüpsultan’da kutladı.

Sevilen şarkılarının yanı sıra marşlar da söyleyen Mosso, bayraklarla sahneye çıkarak İstanbullulara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını doyasıya yaşattı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, şarkıcıya teşekkürlerini ileterek sahnede çiçek takdim etti.

Çocuk senfonisinin konseri

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Galataport İstanbul’da verdiği iki özel konserle kutladı.

Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO’ya, Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik etti. Unutulmaz konserleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Rekor katılım

Athena, 29 Ekim’de Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyeleri’nin ortaklaşa organize ettiği konserde Barbaros Meydanı’nda sahne aldı.

Athena, enerjileri ve yüksek tempoları ile alanı dolduran binlerce kişiye özel bir gösteri sundu. Büyük ve coşku dolu konsere rekor bir katılım sağlandı. Athena, sevilen şarkılarını söyledi.

Yeğeni ile sahnede

Kenan Doğulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne aldı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde Arem Özgüç ve Arman Aydın da Doğulu’ya eşlik etti. Arya Doğulu da amcasıyla ilk kez sahne alarak Kenan Doğulu ile “10. Yıl Marşı”nı seslendirdi.

Yıldız’lı eğlence

Yıldız Tilbe, Cahide Palazzo adlı mekanda konser verdi.

Sahneye Türk bayrağıyla çıkan ünlü şarkıcı konserin startını “Memleketim” şarkısıyla verdi.

Gün boyu sürdü

Üsküdar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Duman grubu ve Ekin Beril konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Harem Etkinlik Alanı’nda gün boyu süren etkinliklerde kapsamında çocuk eğlence alanları, panayır, atölyeler, yeme-içme alanları yer aldı. “Her Şeyi Yak”, “Senden Daha Güzel”, “Kufi” gibi birçok sevilen şarkısını Cumhuriyet Bayramı’nda seslendiren Duman grubu izleyenlerden yoğun alkış aldı. Etkinlik alanı kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhuriyet defilesi

Esenyurt Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda “Cumhuriyet Defilesi” düzenlendi ve Gökhan Göçmen de sahne aldı. Yüzün üzerinde profesyonel manken, geçmiş dönemlere ait kostümlerle podyumda yürüdü.

Bugüne özel kırmızı

Simge, bayram coşkusunu Bakırköy Meydanı’nda yaşadı.

Şarkıcı marşlarla Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oldu. Simge, kırmızı kıyafeti ve elindeki Türk bayrağı ile sevilen şarkılarını da söyledi.

Büyük gurur

Berkay, Denizli’de bayram coşkusuna ortak oldu.

Hit şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşatan ünlü popçu “Cumhuriyet coşkusunu sizlerle paylaşmak büyük gurur” dedi.