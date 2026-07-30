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'Bayrak Taşıyanlar' bir arada... Sporcuları kıyaslamayın!

Güncelleme Tarihi:

#Bayrak Taşıyanlar Belgeseli#Milli Sporcular#Zehra Güneş
Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:40

Milli sporcular, “Bayrak Taşıyanlar” belgeselinin gösteriminde bir araya geldi.

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Prime Video’nun yeni yerli orijinal belgesel serisi “Bayrak Taşıyanlar”ın özel gösterimi önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti.

Milli sporcular Zehra Güneş, Mete Gazoz, Buse Naz Çakıroğlu ve Umut Ünlü’nün katılımıyla gerçekleşen gece; spor ve sanat dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi.

Kokteyl ile başlayan gece, belgeselin özel gösterimiyle devam etti.

Buse Naz Çakıroğlu, hislerini şöyle dile getirdi: “Belgeselin içerisinde hayatımızda dönüm noktaları olan yerler var. Hepimizin vazgeçmek istediği yerde bize motivasyon olan şeyler de. Umarım bizden bir şeyler bulup kendi hayatlarına katabilirler bu belgeseli izleyince.”

Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın

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BİZİ KIYASLAMAYIN

Mete Gazoz, “Başarıların arka planında verdiğimiz emeği izleyeceksiniz. Çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda erkenden havlu atmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL Milletler Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye’ye kupayla dönmesi, iki takımın başarı açısından kıyaslanmasına yol açtı. Filenin Sultanları’nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş’e bu kıyaslamayla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın

Zehra Güneş, verdiği yanıtla takdir topladı. “Çıktığımız bu yol, her profesyonel sporcu için sonucu her zaman mutlu bitmeyen bir yol. Biz bunun farkındayız” diyen milli voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Profesyonel sporcular olarak, onların neler yaşadığının da farkındayız. O yüzden hiçbir sporcu ‘kaybetti’ veya ‘kazandı’ diye birbiriyle kıyaslanmamalı. Sonuçta hepimiz çok büyük fedakârlıklarla bu yolda ilerliyoruz. Onlara da başarılar diliyorum.”

İkinci çocuk düşüncesi yok

Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın


Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, galaya katıldı. Bayat, “Oğlunuz Atlas bir kardeş ister mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İkinci bir çocuk istemiyor değiliz ama şu an daha çok yeni. O yüzden öyle bir düşüncemiz yok.” 

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Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın

Melissa Vargas
Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
Bayrak Taşıyanlar bir arada... Sporcuları kıyaslamayın

 

 

 

 

 

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#Bayrak Taşıyanlar Belgeseli#Milli Sporcular#Zehra Güneş

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