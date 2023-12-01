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‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

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#Güzide Kasacı#Türk Sanat Müziği Sanatçısı#Cenaze
‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 08:02

94 yaşında vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Güzide Kasacı dün son yolculuğuna uğurlandı.

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TÜRK Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Güzide Kasacı’nın cenazesi Levent’teki Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’Devlet Sanatçısı’ ünvanı verilen sanatçının cenazesine katılımın az olduğu görüldü. 

‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı


Seslendirdiği ’Benim Adım Çalıkuşu’ eseriyle sanat dünyasında ’Bayan Kahkaha’ olarak tanınan Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 94 yaşında vefat eden sanatçı için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacıyı anlattı.

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‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

Güzide Kasacının arkadaşı Saadet Ayhan "Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni. Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz" diye konuştu.Torunu Ebru Çiftçikal ise, "Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı "şeklinde konuştu. Helallik alınmasının ardından sanatçının Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Levent’teki Afet Yolal Camii’ne götürüldü.

‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı


ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ 

Güzide Kasacı için ikinci tören Afet Yolal Camiinde yapıldı. Törene Güzide Kasacının kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı. Kasacı’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.(DHA)

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‘Bayan Kahkaha’ya son veda ... Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

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#Güzide Kasacı#Türk Sanat Müziği Sanatçısı#Cenaze

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