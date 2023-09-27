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‘Bay Sinema’ Türker İnanoğlu'na ödülü verildi

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#Türker İnanoğlu#Adana Altın Koza Film Festivali#Bay Sinema
‘Bay Sinema’ Türker İnanoğluna ödülü verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:26

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar önceki gün Bay Sinema olarak bilinen sanatçı Türker İnanoğlu’nu Türker İnanoğlu Vakfı’nda (TÜRVAK) ziyaret etti.

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İnanoğlu’na, 30’uncu Adana Altın Koza Film Festivali’nde kazandığı “emeğe saygı” ödülü de takdim edildi.

Karalar, efsane sinema insanına saygılarını ve hayranlığını iletti. Ziyarette, 87 yaşındaki Türker İnanoğlu’nun belgeselini yapan Nebil Özgentürk de hazır bulundu.

İnanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle festivale katılamadığını ifade etti ve Zeydan’a kitaplarını imzalayarak hediye etti. Usta sinemacı, “Hem siz hem de Altın Koza Film Festivali sinemaya büyük katkı sunuyor. Bunu gözlüyorum. Katkılarınızı çok beğeniyorum. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa bildirin, katkı sağlamaya hazırım” dedi.

 

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#Türker İnanoğlu#Adana Altın Koza Film Festivali#Bay Sinema

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