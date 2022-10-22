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Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık

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#Bandırma Füze Kulübü#Alina Boz#Deniz Can Aktaş
Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 10:05

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Erkan Kolçak Köstendil’in başrolündeki “Bandırma Füze Kulübü” vizyona girdi. Film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.

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Başrollerinde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Erkan Kolçak Köstendil’in yer aldığı “Bandırma Füze Kulübü”nün galası önceki akşam Maslak Uniq’te gerçekleşti.

Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği film, 60 yıl kadar önce uzaya roket göndermeyi başaran liseli gençlerin, umut, azim ve zafer hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Oyuncular, “Kendi topraklarımızdan çıkan bir başarı hikayesini anlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok güzel bir yolculuktu. Bizler filmi çekerken çok keyif aldık” dedi. Birçok ünlü isim de galaya katılarak arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık

Ekin Mert Daymaz
Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Deniz Can Aktaş’ı galada yalnız bırakmadı ve “Gençler tarafından bu tarz işlerin merak ediliyor olması çok güzel bir şey” dedi.

Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık

Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil dahil bütün oyuncuları filmde çok beğendiğini söyledi.


 

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#Bandırma Füze Kulübü#Alina Boz#Deniz Can Aktaş

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