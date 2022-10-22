Başarı hikayesini beyazperdeye taşıdık

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Başrollerinde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Erkan Kolçak Köstendil’in yer aldığı “Bandırma Füze Kulübü”nün galası önceki akşam Maslak Uniq’te gerçekleşti.



Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği film, 60 yıl kadar önce uzaya roket göndermeyi başaran liseli gençlerin, umut, azim ve zafer hikayesini beyazperdeye taşıyor.



Oyuncular, “Kendi topraklarımızdan çıkan bir başarı hikayesini anlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok güzel bir yolculuktu. Bizler filmi çekerken çok keyif aldık” dedi. Birçok ünlü isim de galaya katılarak arkadaşlarını yalnız bırakmadı.





Ekin Mert DaymazOyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Deniz Can Aktaş’ı galada yalnız bırakmadı ve “Gençler tarafından bu tarz işlerin merak ediliyor olması çok güzel bir şey” dedi.Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil dahil bütün oyuncuları filmde çok beğendiğini söyledi.