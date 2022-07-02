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Başak Gümülcinelioğlu: Batıl inancım yok

#Başak Gümülcinelioğlu#Yargı#Oyuncu
Başak Gümülcinelioğlu: Batıl inancım yok

‘Yargı’da rol alan Başak Gümülcinelioğlu, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu ve batıl inançlarının olmadığını söyleyip şunları sıraladı: “Anneannem büyüttü beni dolayısıyla bir yandan tam bir haminneyimdir. Mesela çantamı yere koymam. Başkasının eline makas vermem, iki yanaktan da öperim, saçımı kesmem ve gece ıslık çalmam.

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Başak Gümülcinelioğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Normalleştiremediklerimizden misiniz?” programına konuk oldu. Oyuncu, “Çok mu batıl inancınız var?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Batıl inancım yok ama ‘bu mesajı 10 kişiye gönderirseniz’ mesajlarını hep yolladığım 10 kişim vardır. Anneannem büyüttü beni dolayısıyla bir yandan tam bir haminneyim. Mesela çantamı yere koymam. Başkasının eline makas vermem, iki yanaktan da öperim. Sayılara, renklere, bereket günlerine çok inanırım. Saçımı kesmem ve gece ıslık çalmam. Beddua etmekten çok korkarım.”

Ailemde gizli evlenmek normal karşılanmaz

Başak Gümülcinelioğlu, ailesinde gizli bir şekilde evlenmesinin normal karşılanmayacağını dile getirdi: “Evlilik ve düğüne çok bayılan biri değilim. Ama aile olmayı ve çocukları severim. Herkesin şartları o kadar farklı ki... Çok mutsuz bir evde, çok sağlıksız ebeveynlerle büyüyen bir kişinin, kurtulup yeni hayat çabası içine girmek için gizlice evlenmesi normal olabilir. Ama benim açımdan baktığımda normal değil. Bir gün evlenirsem de Paris’te olacak. Ne o öyle giyemem uzun uzun şeyler. Hatta şunu da düşünüyorum, ‘Ben niye Hüseyin emmi ile aynı halaydayım. Tanımıyorum ki onu...’ Ailem erkek arkadaşımı çok seviyor. Aniden ‘Biz evleniyoruz’ diye yanlarına gitsem de çok büyük tepki vermezler.”

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Yargı’dan çok star çıktı

 Gümülcinelioğlu, “Yargı” dizisi hakkında “Çok güzel gidiyor, mutluyum. Dizimiz çok star çıkardı” dedi. Oyuncu, “İlk buluşmada para muhabbeti yapmak normal midir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence değil. İlk buluşmaların çok önemli bir yeri olduğunu da düşünmüyorum.” Başak Gümülcinelioğlu, el şakalarını sevmediğini sözlerine ekledi.

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#Başak Gümülcinelioğlu#Yargı#Oyuncu

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