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Başak Ceylan Torun 'eşim bana şiddet uyguladı' dedi! Kaan Boşnak'tan cevap gecikmedi...

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#Başak Ceylan Torun#Kaan Boşnak#Yüz Yüzeyken Konuşuruz
Başak Ceylan Torun eşim bana şiddet uyguladı dedi Kaan Boşnaktan cevap gecikmedi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:13

Şarkıcı Kaan Boşnak eşine şiddet uyguladığın gerekçesiyle bir süredir hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak ilk defa konuştu. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan Boşnak, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağduru benim” dedi.

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Son dönemin popüler müzik gruplarından Yüz Yüzeyken Konuşuruz’un solisti olan Kaan Boşnak, hakkında çıkan eşine şiddet uyguladığı iddiaları ile başı dertte.

Kaan Boşnak 2020 yılında organizatör Başak Ceylan Torun ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu.

Boşanma aşamasında olan çift hakkında şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı.

Başak Ceylan Torun’un şiddete uğradığı iddiaları haberlere yansınken şarkıcı Kaan Boşnak iddialarla ilgili ilk defa konuştu.

Avukatı aracılığı ile bir açıklama yapan Boşnak, “Basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız” dedi.

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#KAAN BOŞNAK#YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
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Ayrıca Boşnak’ın avukatı Ayşegül Mermer, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır. Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu çerçevede Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir. Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz” açıklamasında bulundu.

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Başak Ceylan Torun eşim bana şiddet uyguladı dedi Kaan Boşnaktan cevap gecikmedi...

Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift karantina döneminde sadece şahitlerin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

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#Başak Ceylan Torun#Kaan Boşnak#Yüz Yüzeyken Konuşuruz

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