Barış'ı Ege’den daha iyi ancak Barış oynardı

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2007 yılında Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu Merhaba”, 18 Kasım’da vizyona giriyor. Film ekibi önceki gün Taksim InterContinental İstanbul Otel’de basın toplantısı düzenledi.

Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu da Amasra’dan gelip toplantıya katıldı. Selahattin Akarsu, oğlunu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ve film hakkında şunları söyledi: “Evlat acısı kadar zor, katlanılacak bir acı yoktur. Bizi oğlumun sevenleri hiç yalnız bırakmadı. Bir baba olarak, oğlumun filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes, oğlumu daha güzel bir şekilde tanıyacak. Ege artık manevi oğlumdur. O benim canım oldu.”

Nesrin Akarsu ise “Ege ile tanışmaya onu görmek için değil, abimi göreceğim diye gittim. Ege’de abimi gördüm. Barış Akarsu’yu Ege’den daha iyi ancak abim oynardı. Karşılaştığımızda çok ağladık ve duygulandık” dedi.

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Filmde Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, çekim sırasında duygusal anlar yaşadıklarını söyledi:

“İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca’yla güzel günlerimiz geçti. Çekimlerde duygusal anlar yaşadık. Ama Barış’ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık.”

Filmin senarist ve yönetmeni Mert Dikmen, oyuncular Almila Ada, Ebru Nil Aydın, Şafak Pekdemir, Aslıhan Kapanşahin, Barış Akarsu’nun yarım kalan şarkısının aranjesini yapan Mehmet Can Erdoğan, Eser Taşkıran ile Can Çelebi, vizyon için heyecanlı olduklarını belirtti.

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Şarkıdan elde edilen gelir LÖSEV’e

Filme adını veren Barış Akarsu’nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen “Merhaba” adlı şarkısı, 11 Kasım’da yayınlanacak. Şarkıdan elde edilecek gelir Barış Akarsu’nun destek verdiği, onların yararına birçok kez yardım konseri verdiği LÖSEV’e bağışlanacak. Film ise 18 Kasım’da tüm Türkiye’de ve 23 ülkede vizyona girecek.



