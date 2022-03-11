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Barış Telli’nin hayatı film oluyor

#Barış Telli#Ampute Messi#Ampute Milli Takımı
Barış Telli’nin hayatı film oluyor

Sporun pek çok dalında, özellikle de futbolda elde ettiği başarılarla “Ampute Messi” olarak anılan Barış Telli’nin hayatı beyazperdeye taşınıyor.

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Henüz 4 yaşındayken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybeden Barış Telli, bu durumun kendisine ‘engel’ olmasına izin
vermedi. Yıllar içinde sporun pek çok dalında rekorlar kırdı, uluslararası madalyalar kazandı.

Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olan Telli’nin hayatı 4 Story Production tarafından beyazperdeye taşınacak. “Hayatla Barış” adlı filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

Barış Telli’nin hayatı film oluyor

Barış Telli, “Ulaşabildiğim her insana imkansız diye bir şeyin olmadığını göstermek istiyorum” dedi.

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#Barış Telli#Ampute Messi#Ampute Milli Takımı

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