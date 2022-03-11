Barış Telli’nin hayatı film oluyor

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Henüz 4 yaşındayken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybeden Barış Telli, bu durumun kendisine ‘engel’ olmasına izin

vermedi. Yıllar içinde sporun pek çok dalında rekorlar kırdı, uluslararası madalyalar kazandı.

Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olan Telli’nin hayatı 4 Story Production tarafından beyazperdeye taşınacak. “Hayatla Barış” adlı filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

Barış Telli, “Ulaşabildiğim her insana imkansız diye bir şeyin olmadığını göstermek istiyorum” dedi.