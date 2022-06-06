Barış Murat Yağcı sevgilisini paylaştı... Model Laura Celine güzelliğiyle dikkat çekti!

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Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elendikten sonra yeni aşkını açıkladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu.

Survivor All Star'da yer alan Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı.

GÖNLÜNÜ GÜZEL MODELE KAPTIRDI

Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.