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Barış Manço'yu canlandıracak Ekin Koç'tan itiraf: Korkuyorum!

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#Barış Manço#Ekin Koç#Barış Manço Hayatı
Barış Mançoyu canlandıracak Ekin Koçtan itiraf: Korkuyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:08

Barış Manço’nun hayatını konu alacak filmde başrolü üstlenen Ekin Koç, yaşadığı heyecanı anlattı: “Beklenti büyük, o yüzden biraz korkuyorum.”

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İNANILMAZ RENKLİ BİR KİŞİLİK

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde sanatçıyı Ekin Koç canlandıracak. Oyuncu önceki gün Zorlu PSM’de görüntülendi.

Barış Manço’ya hayranlığını dile getiren Ekin Koç, “İnanılmaz renkli bir kişilik. Sıra dışı bir hayatı var. Daha küçücük bir çocukken onu ekranda izleyip şu an kendisini canlandıracak olmak inanılmaz bir şey” dedi.

Barış Mançoyu canlandıracak Ekin Koçtan itiraf: Korkuyorum

BU RİSKİ ALMAYI TERCİH EDİYORUM

“Büyük bir iş olacak, heyecanlıyım. Çok da beklenti var, o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası” diyerek heyecanını dile getiren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projeyi sırf beklenti büyük ve bana olumsuz etkide bulunabilir diye reddedemezdim. Ben elimden geleni yapacağım, böylece en azından vicdanımın rahat olacağına inanıyorum. Beni bu kadar heyecanlandıran bir proje her zaman çıkmıyor.”

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Barış Mançoyu canlandıracak Ekin Koçtan itiraf: Korkuyorum

 

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#Barış Manço#Ekin Koç#Barış Manço Hayatı

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