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Barış Manço şarkılarına telif davası

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#Barış Manço#Telif Hakkı#Miras Sorunları
Barış Manço şarkılarına telif davası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 11:50

Barış Manço’nun yasal mirasçıları Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço; Hüseyin Emre’nin sahibi olduğu Emre Grafson Müzik’e telif davası açtı.

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Lale Manço, Barış Manço’nun vefatından sonra, eserlerden doğacak hakların gözetileceği inancı ile güvene dayalı olarak Emre Grafson Müzik’e muhtelif muvafakatnameler verdiğini ve sorunların bundan sonra başladığını belirtti. Manço Ailesi’nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülecek dava için, aile adına şunları söyledi:

Barış Manço şarkılarına telif davası

HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR

Barış Manço mirasçıları eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler veriyor, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda.” Dava sonucunda Barış Manço’nun tüm eserlerinin aileye iadesi ve 2003’ten dava bitimine kadar olan sürede Emre Grafson Müzik’in elde ettiği gelirlerin tazminat olarak ödenmesi isteniyor.

 

 

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#Barış Manço#Telif Hakkı#Miras Sorunları

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