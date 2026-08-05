Barış Manço şarkılarına telif davası

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Lale Manço, Barış Manço’nun vefatından sonra, eserlerden doğacak hakların gözetileceği inancı ile güvene dayalı olarak Emre Grafson Müzik’e muhtelif muvafakatnameler verdiğini ve sorunların bundan sonra başladığını belirtti. Manço Ailesi’nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülecek dava için, aile adına şunları söyledi:

HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR

“Barış Manço mirasçıları eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler veriyor, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda.” Dava sonucunda Barış Manço’nun tüm eserlerinin aileye iadesi ve 2003’ten dava bitimine kadar olan sürede Emre Grafson Müzik’in elde ettiği gelirlerin tazminat olarak ödenmesi isteniyor.