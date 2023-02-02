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Barış Manço ekimde sahnede

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#Barış Manço#Lale Manço#Doğukan Manço
Barış Manço ekimde sahnede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:40

1 Şubat 1999’da vefat eden Barış Manço’nun vasiyeti, 24. ölüm yıldönümünde ortaya çıktı. Eşi Lale Manço, sanatçının en büyük arzusunun 2023 yılında senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıp “2023” şarkısını seslendirmek olduğunu belirterek “O konseri ekim ayında hologram tekniğiyle gerçekleştireceğiz” dedi.

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MÜZİK dünyasının usta ismi Barış Manço’nun dün 24’üncü ölüm yıldönümüydü. Eşi Lale Manço, sanatçının Japonya-Osaka konserinde de söylediği “2023” şarkısını, 2023 yılında senfoni orkestrası eşliğinde sahneye çıkıp seslendirmeyi çok istediğini açıkladı. Eşinin bu isteğini bir “vasiyet” olarak gördüğünü dile getiren Manço, hologram teknolojisi aracılığıyla Barış Manço’yu sahneye çıkaracaklarını söyledi: “24 senedir bu yılı bekliyorum. ‘2023’ gerçekten Barış’ın vasiyeti. Güzel projelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi’yle paylaştık. O konseri mutlaka gerçekleştireceğiz. Barış, 82-83 senelerinde verdiği bir röportajda diyor ki; ‘2023’te 80 yaşında olacağım ve o sene Doğukan’ın (oğlu) kolunda sahneye çıkacağım. Senfoni orkestrasıyla bu parçayı icra edeceğim’. Bunu söylediği andan itibaren bizim için bir vasiyet bu.”

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Barış Manço ekimde sahnede


YENİ JENERASYONDAN BARIŞ ŞARKILARI

Lale Manço, konser detayları hakkında şunları söyledi: “Ekim ayında planlanıyor. 2023 zaten tamamen Barış Manço yılı bana göre. Onun 80’inci yılı, şarkının 50’nci yılı, Türkiye’nin 100’üncü yılı. Hologram tekniğiyle yapılacak konser. Şu an yeni jenerasyon müzisyenlerle görüşmeler yapıyoruz. Gecede Barış Manço’nun diğer şarkıları da seslendirilecek. Hedefimiz gelecek nesil. Bir Barış Manço konseri gibi olacak. En önemli kısmı 2023 eseri olacak tabii.”

Barış Manço ekimde sahnede

İŞTE ‘2023’ ŞARKISI

2023’ün ılık bir ekim sabahında
Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi
Kök salmaya başladım o sabah
Ve ilk kez sağımda solumda
Asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim
Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar
Ve 2023’ün ılık bir ekim sabahında
Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
Beraberce seyre koyulduk

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Hologramı konser verecek

Lale Manço, aynı konseri Osaka’da da düzenleyeceklerini söyledi: “Barış’ın konserlerini yapan şirket, vefat ettiği dönem onun adına bir sakura ağacı dikmişti. 9-10 yıl önce o ağacı ziyaret ettim. Beni büyük saygı ve sevgiyle karşıladılar.”

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#Barış Manço#Lale Manço#Doğukan Manço

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