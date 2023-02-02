Barış Manço ekimde sahnede

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MÜZİK dünyasının usta ismi Barış Manço’nun dün 24’üncü ölüm yıldönümüydü. Eşi Lale Manço, sanatçının Japonya-Osaka konserinde de söylediği “2023” şarkısını, 2023 yılında senfoni orkestrası eşliğinde sahneye çıkıp seslendirmeyi çok istediğini açıkladı. Eşinin bu isteğini bir “vasiyet” olarak gördüğünü dile getiren Manço, hologram teknolojisi aracılığıyla Barış Manço’yu sahneye çıkaracaklarını söyledi: “24 senedir bu yılı bekliyorum. ‘2023’ gerçekten Barış’ın vasiyeti. Güzel projelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi’yle paylaştık. O konseri mutlaka gerçekleştireceğiz. Barış, 82-83 senelerinde verdiği bir röportajda diyor ki; ‘2023’te 80 yaşında olacağım ve o sene Doğukan’ın (oğlu) kolunda sahneye çıkacağım. Senfoni orkestrasıyla bu parçayı icra edeceğim’. Bunu söylediği andan itibaren bizim için bir vasiyet bu.”
İŞTE ‘2023’ ŞARKISI
2023’ün ılık bir ekim sabahında
Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi
Kök salmaya başladım o sabah
Ve ilk kez sağımda solumda
Asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim
Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar
Ve 2023’ün ılık bir ekim sabahında
Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
Beraberce seyre koyulduk
Hologramı konser verecek
Lale Manço, aynı konseri Osaka’da da düzenleyeceklerini söyledi: “Barış’ın konserlerini yapan şirket, vefat ettiği dönem onun adına bir sakura ağacı dikmişti. 9-10 yıl önce o ağacı ziyaret ettim. Beni büyük saygı ve sevgiyle karşıladılar.”