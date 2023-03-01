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Barış Kılıç: Biz de travma yaşıyoruz

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#Barış Kılıç#Bebek#Deprem
Barış Kılıç: Biz de travma yaşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Oyuncu Barış Kılıç önceki gün Bebek’te görüntülendi.

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Kılıç, ara verilen setlerin başladığını söyledi: “Zor zamanlar geçiriyoruz ama devam etmeye çalışıyoruz. İlk iki hafta ekip olarak insanların yaralarını sarmaya çalıştık. Normal hayata dönmeleri için biraz daha zamana ihtiyaç var. Biz de büyük travma yaşıyoruz. Deprem bölgesinden uzağız ama inanın her gece yatarken ‘Ne olacağız’ diye düşünmüyor değiliz.”

Oyuncu, olası İstanbul depremi nedeniyle tedirgin olduğunu da söyledi:

Barış Kılıç: Biz de travma yaşıyoruz

‘Sosyal medyadan iğrendim’

“Oturduğumuz evi kontrol ettirdik. Deprem çantası hazırladık. Deprem bizleri de daha bilinçli bir hale getirdi. Kendi içimizde birtakım önlemler alıyoruz. İstanbul çok kalabalık. En az hasarla nasıl atlatacağız? Bundan sonrası herkes için çok önemli.”

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Barış Kılıç, sosyal medyada ünlü isimlere yapılan eleştirel yorumlara ve paylaşımlara da tepki gösterdi:

“Bunun bir yarış haline gelmesi çok itici. İnsanlar Deprem bölgesine yardım yapıyor, en azından buna saygı duyun. Bunu yarış haline getirmek çirkin. Bu süreçte sosyal medyadan iğrendim.”

 

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#Barış Kılıç#Bebek#Deprem

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