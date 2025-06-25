Barış Arduç ile Gupse Özay boşanıyor mu?

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'Deliha' setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmış ve çift 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Barış Arduç'un Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı dizisindeki cesur sahnelerinin ardından boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Taraflar konuyla ilgili sessizliğini korurken, Barış Arduç yaptığı sosyal medya paylaşımı ile iddialara nokta koydu.

Arduç, Gupse Özay'ın 'Gupi' projesine destekleyerek 'sorun yok' mesajı verdi.

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'KOCAMI SEVİYORUM'

Barış Arduç ile Hande Erçel ilk olarak 'Rüzgara Bırak' filminde başrolü paylaşmış, ikilinin performansı Gupse Özay'dan övgü almıştı:

“Filmi Barış’la beraber izledim, çok beğendim. Zaten Çeşme’deki çekimlerde beraberdik. Hande inanılmaz oynamış, kocamı da çok seviyorum. 10 küsur senedir bu böyle. Bir filmde güzel bir ilişki gördüklerinde ‘Eyvah’ derler ama bizim hiç öyle bir problemimiz yok.”