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Barış Alper Yılmaz'ın kaçış planı başarısız oldu!

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#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz Kimdir
Barış Alper Yılmazın kaçış planı başarısız oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:16

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz önceki gece eğlencedeydi. Aralarında üç kadının da bulunduğu arkadaş grubuyla Kütüphane’ye giden futbolcu, tüm çabasına rağmen objektiflerden kaçamadı.

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EĞLENCE GECESİ

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, önceki gece Etiler’de bulunan Kütüphane adlı mekândaydı.

Gecenin sonunda arkadaş grubu, ünlü futbolcunun görüntülenmemesi için bir ‘koruma çemberi’ oluşturdu.

Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Yılmaz, yarım saat boyunca muhabirlerin gitmesini bekledi. Ancak çabası sonuç vermedi.

Barış Alper Yılmazın kaçış planı başarısız oldu

ELİNİZE NE GEÇECEK?

Arkadaşları, “Çekmeyin, elinize ne geçecek çekince?” diyerek muhabirleri fotoğraf çekmemeleri için ikna etmeye çalıştı.

Saatler gece yarısını geçerken, Barış Alper Yılmaz hızla dışarı çıkıp aracına bindi, soruları yanıtsız bıraktı.

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Yılmaz’ın ardından mekânda kendisine eşlik eden üç kadın da dışarı çıktı. Yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlar, taksiye binerek uzaklaştı.

Barış Alper Yılmazın kaçış planı başarısız oldu

Barış Alper Yılmaz’a eğlence mekânında eşlik eden kadın arkadaşları çıkışta taksiye bindi.

Barış Alper Yılmazın kaçış planı başarısız oldu

 

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#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz Kimdir

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