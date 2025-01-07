Barış Alper Yılmaz'ın kaçış planı başarısız oldu!

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EĞLENCE GECESİ

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, önceki gece Etiler’de bulunan Kütüphane adlı mekândaydı.

Gecenin sonunda arkadaş grubu, ünlü futbolcunun görüntülenmemesi için bir ‘koruma çemberi’ oluşturdu.

Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Yılmaz, yarım saat boyunca muhabirlerin gitmesini bekledi. Ancak çabası sonuç vermedi.

ELİNİZE NE GEÇECEK?

Arkadaşları, “Çekmeyin, elinize ne geçecek çekince?” diyerek muhabirleri fotoğraf çekmemeleri için ikna etmeye çalıştı.

Saatler gece yarısını geçerken, Barış Alper Yılmaz hızla dışarı çıkıp aracına bindi, soruları yanıtsız bıraktı.

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Yılmaz’ın ardından mekânda kendisine eşlik eden üç kadın da dışarı çıktı. Yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlar, taksiye binerek uzaklaştı.

Barış Alper Yılmaz’a eğlence mekânında eşlik eden kadın arkadaşları çıkışta taksiye bindi.