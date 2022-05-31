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Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor... İşte oyuncuları!

#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#İsmail Ege Şaşmaz
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor... İşte oyuncuları

2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu’nun hayatı beyazperdede hayat buluyor.

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Barış Akarsu Merhaba” filminin oyuncuları, yapım şirketinde bir araya gelerek okuma provası yaptı.

Filmin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı filmi, Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor. Barış Akarsu’nun hayatının üç döneminin anlatılacağı filmde, merhum sanatçıyı ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırırken, babasına Hüseyin Avni Danyal, dedesine Metin Coşkun, kardeşine Aslıhan Kapanşahin, sevgilisine Aslı Bekiroğlu, yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun hayat verecek.

Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor... İşte oyuncuları

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1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanınmış, “Yalancı Yarim” dizisiyle şöhretini pekiştirmişti. Film çekimleri için gittiği Bodrum’da geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#İsmail Ege Şaşmaz

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