Barış Akarsu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Akarsu ölümünün 14. Yıldönümünde anılıyor

29 Haziran 2007’de 28’inci doğum gününü kutlamasının ardından Bodrum’da geçirdiği talihsiz trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’yu Amasra Belediye Başkanı, 14. yıldönümünde unutmadı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra’nın Barış Akarsu ile bütünleştiğini vurgulayarak “Barış Akarsu kültürü ile sanatı ile ilçemizi Türkiye’nin gündemine taşıdı. Biz de adını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halk TV’de program yapımcısı Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” pazar saat 10’da günü canlı yayınlanacak” dedi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı.

Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi.

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü 'Islak Islak'ı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan 'Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek'i piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan 'Yalancı Yarim' dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

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