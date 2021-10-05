Barbra Streisand kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
G.Sarayın eski yıldızından çarpıcı sözler Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalıG.Saray'ın eski yıldızından çarpıcı sözler! "Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalı"#Galatasaray
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiyeden Yunanistana diyalog çağrısıTürkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı#Bakan Akar
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
Fransa diken üstünde Kriz masası oluşturuldu...Fransa diken üstünde! Kriz masası oluşturuldu...#Fransa
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Küresel kiriz kapıda... Son uyarı 5 milyar insanı etkileyecekKüresel kiriz kapıda... Son uyarı! 5 milyar insanı etkileyecek#İklim Krizi
‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu İşte sahte şeyhin cezası‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu! İşte sahte şeyhin cezası#Konya
Korkutan görüntü Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdımKorkutan görüntü! Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdım#Deniz
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Barbra Streisand kimdir?

#Barbra Streisand#Barbra Streisand Kimdir
Barbra Streisand kimdir

Barbra Streisand, 24 Nisan 1942 tarihinde kariyerine 1960'lı yılların başında New York'ta çeşitli kulüplerle çalışarak başladı. Birkaç yıl boyunca kulüplerde çalışan Streisand, 1963 yılında çıkardığı ilk albümü The Barbra Streisand Album ile müzik dünyasına ilk adımını attı. Bu albümle birlikte idolü olan Judy Garland'ın televizyon programına katılan Streisand, hem Garland ile düet yapma şansına sahip oldu, hem de geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Haberin Devamı

Barbra Streisand, 1964 yılında hem Funny Girl (Komik Kız) müzikalinde Fanny Brice rolünü alarak, hem de liste başı şarkısı People ile asıl çıkışını gerçekleştirdi. Funny Girl müzikalinde 200'e yakın gösteri sergileyen Streisand, 1967 yılında New York Central Park'ta 100.000 kişiye verdiği halk konserinde şarkısının sözlerini unutunca sahne korkusu yaşamaya başladı ve 90'lı yıllara kadar halk konseri veremedi.

1968 yılında büyük başarıyla sergilediği Funny Girl müzikalindeki Fanny Brice rolünü beyaz perdede oynaması için gelen teklifi kabul etti ve bu rol için En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Bununla birlikte sinemaya da göz kırpan Streisand, albüm çalışmalarının yanına film çalışmalarını da ekledi.

Streisand'ın sanat hayatında aldığı ödüller epey yer tutmaktadır. İlk TV progra­mı My Name is Barbra, 1965'te Emmy ve Peabody ödülleri kazandı. 1995 yılında Barbra Streisand; The Concert adlı müzik programıyla iki Emmy ödülü daha aldı. Evergreen adlı şarkısıyla Akademi Ödülü'nü kazanan 'ilk kadın besteci' oldu. Konser fobisi olan Barbra Streisand, artık hayır işlerine önem verdiğini belirterek iki dev konserle aktif sahne yaşamına veda etti. Ancak 2006 yılında tekrar sahnelere döndü. Streisand, çok sık olmasa da, verdiği konserlerle en çok kazanan kadın sanatçı unvanına da sahip olmuştur.

Irak işgali öncesi eski ABD Başkanı George W. Bush'un barışçıl çözüm yollarına başvurma ko­nusunda isteksiz olduğunu, muhtemel bir savaşın her iki ülkeye de telafi edilmez zararlar vereceği­ni söyleyerek muhalif bir tavır sergilemişti. Streisand'ın ayrıca ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'la da çok sıkı bir dostluğu var. Barack Obama'nın başkan olduğuna da çok sevindiği ve başkanlığa aday olduğu dönemde de para toplama amaçlı Obama adına bir yemek ve konser düzenlediği biliniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barbra Streisand#Barbra Streisand Kimdir