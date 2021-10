Barbra Streisand kimdir?

Haberin Devamı

Barbra Streisand, 1964 yılında hem Funny Girl (Komik Kız) müzikalinde Fanny Brice rolünü alarak, hem de liste başı şarkısı People ile asıl çıkışını gerçekleştirdi. Funny Girl müzikalinde 200'e yakın gösteri sergileyen Streisand, 1967 yılında New York Central Park'ta 100.000 kişiye verdiği halk konserinde şarkısının sözlerini unutunca sahne korkusu yaşamaya başladı ve 90'lı yıllara kadar halk konseri veremedi.

1968 yılında büyük başarıyla sergilediği Funny Girl müzikalindeki Fanny Brice rolünü beyaz perdede oynaması için gelen teklifi kabul etti ve bu rol için En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Bununla birlikte sinemaya da göz kırpan Streisand, albüm çalışmalarının yanına film çalışmalarını da ekledi.

Streisand'ın sanat hayatında aldığı ödüller epey yer tutmaktadır. İlk TV progra­mı My Name is Barbra, 1965'te Emmy ve Peabody ödülleri kazandı. 1995 yılında Barbra Streisand; The Concert adlı müzik programıyla iki Emmy ödülü daha aldı. Evergreen adlı şarkısıyla Akademi Ödülü'nü kazanan 'ilk kadın besteci' oldu. Konser fobisi olan Barbra Streisand, artık hayır işlerine önem verdiğini belirterek iki dev konserle aktif sahne yaşamına veda etti. Ancak 2006 yılında tekrar sahnelere döndü. Streisand, çok sık olmasa da, verdiği konserlerle en çok kazanan kadın sanatçı unvanına da sahip olmuştur.

Irak işgali öncesi eski ABD Başkanı George W. Bush'un barışçıl çözüm yollarına başvurma ko­nusunda isteksiz olduğunu, muhtemel bir savaşın her iki ülkeye de telafi edilmez zararlar vereceği­ni söyleyerek muhalif bir tavır sergilemişti. Streisand'ın ayrıca ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'la da çok sıkı bir dostluğu var. Barack Obama'nın başkan olduğuna da çok sevindiği ve başkanlığa aday olduğu dönemde de para toplama amaçlı Obama adına bir yemek ve konser düzenlediği biliniyor.