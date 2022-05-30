Banu Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'ya kutlama: İyi ki doğun baba, iyi ki doğdun dede...

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Dört kız babası olan Acun Ilıcalı, yaklaşık iki yıl önce dede olmuştu. Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini Temmuz 2020'de kucağına almıştı.

Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE TORUNUYLA POZUNU PAYLAŞTI

Banu Ilıcalı da sosyal medya hesabından babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Genç kadın, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.



Sosyal medya kullanıcıları, "Torunu çok tatlı", "Dedeye benziyor maşallah", "Şu torunun güzelliğine bak, maşallah", "Maşallah, torun size benziyor" yorumlarında bulundu.