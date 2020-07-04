Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kimdir?

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 1988 ile 1993 yılları arasında yürüttüğü Seda Başbuğ evliliğinden olan kızıdır. Peki, Banu Ilıcalı kimdir? İşte, annesi Seda Başbuğ hakkında bazı detaylar

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

BANU ILICALI'NIN ANNESİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.