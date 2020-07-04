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Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kimdir?

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Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında? Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ kimdir?
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Banu Ilıcalı, çocuk sahibi olmasının ardından biyografisi ile araştırılan isim oldu. Acun Ilıcalı'nın ilk kızı olan Banu Ilıcalı, 4 Temmuz 2020 tarihinde Begüm ismini koydukları bebeklerini kucaklarına aldı. Peki, Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında? İşte, Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ hakkında merak edilen bazı bilgiler

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 1988 ile 1993 yılları arasında yürüttüğü Seda Başbuğ evliliğinden olan kızıdır. Peki, Banu Ilıcalı kimdir? İşte, annesi Seda Başbuğ hakkında bazı detaylar

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

BANU ILICALI'NIN ANNESİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. 

Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında Banu Ilıcalının annesi Seda Başbuğ kimdir

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