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Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında!

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#Gürkan Uygun#Şebnem Uygun#Mavi Uygun
Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:59

Usta oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun çocukları Mavi'nin doğum gününü kutladı.

 

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Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun geçtiğimiz yıl üçüncü çocukları Mavi'ye kavuşmuştu.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

Mavi büyüdü bir yaşına bastı. Mutlu çift Mavi'nin yeni yaşını aile dostlarıyla birlikte kutladı. Partiden renkli kareler paylaşıldı.

Şebnem Uygun, paylaştığı fotoğraflara 'Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım' notunu düştü. Çiftin iki oğlu, bir kızı var!

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

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Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

Uzun zaman sonra evde buluşma!

Usta oyuncu Reha Özcan'dan aile fotoğrafı geldi. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Reha Özcan aile bireylerinin yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun geçen çekimlerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Özcan, aile bireyleriyle bir araya geldi o anları ölümsüzleştirdi.

Usta oyuncu paylaştığı bu karenin altına, 'Uzun zaman sonra, evde hep birlikte buluşma… Hayat hızlı akıyor. Sevmeye zaman kalmıyor. Hayallerini kurduğun dünya için, mücadele ederken, eğer ortak amaç yoksa, gereksiz bir telaş içine giriyorsun. Ortak amaç varsa, her buluştuğun an, müthiş keyifli. Çok özlemişim…' notunu düştü.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile evli olan Reha Özcan'ın Rüya ve Rüzgar adında iki çocuğu var.

UYGUR AİLESİ BİR ARADA

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Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’un Romina Özipekçi, Giray Ayla ve Tara Tokel’le başrollerini paylaştığı oyunu ailesi de izledi.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

Oyun sonrası oğlunu tebrik eden Behzat Uygur, “Nejat bizim alt yapıdan yetişti. Onu amcası Süha ve yengesi Filiz’in sahnesinde görmek gurur verici” dedi. (Sayit DURMAZ)

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente, annesi ve babasının da yer aldığıaile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

BEYAZIT ÖZTÜRK

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Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

SANEM ÇELİK

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

SEZEN AKSU

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

YELİZ YEŞİLMEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

ÖZCAN DENİZ

Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.

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Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

SERDATR ORTAÇ

Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

SADRİ ALIŞIK

Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında

 

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#Gürkan Uygun#Şebnem Uygun#Mavi Uygun

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