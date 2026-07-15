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Balıklama atladı

Güncelleme Tarihi:

#Elif Buse Doğan#Göcek#Şarkıcı
Balıklama atladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00

Elif Buse Doğan’ın tatil için tercih ettiği adres Göcek oldu.

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 Elif Buse Doğan önceki gün Hamam Koyu’na demirli bir teknede görüntülendi.

Balıklama atladı

Sakinliğin tadını kitap okuyarak çıkaran şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.

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Balıklama atladı

Doğan denize balıklama atlarken objektife yansıdı.

Balıklama atladı

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#Elif Buse Doğan#Göcek#Şarkıcı

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