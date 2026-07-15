Balıklama atladı

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00
Elif Buse Doğan’ın tatil için tercih ettiği adres Göcek oldu.
Elif Buse Doğan önceki gün Hamam Koyu’na demirli bir teknede görüntülendi.
Sakinliğin tadını kitap okuyarak çıkaran şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.
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Doğan denize balıklama atlarken objektife yansıdı.