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Balayına değil yardım için Tanzanya'ya gittiler!

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#Gamze Özçelik#Tanzanya#Tanzanya
Balayına değil yardım için Tanzanyaya gittiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 12:12

Geçen hafta evlenen Gamze Özçelik, Reshad Strik çifti balayı yerine yardım çalışmaları için Tanzanya’ya gitmeyi tercih etti. Kurban Bayramı’nı Tanzanya’da geçirecek çifti, dernek ekibi yolcu etti.

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Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.

Çok konuşulan düğünün ardından ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi.

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı.

Balayına değil yardım için Tanzanyaya gittiler

Eşi ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan diken ikili Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirecek.

CENNETTE DE BERABER OLACAĞIZ

Nikah sonrası Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" demişti. Özçelik de paylaşıma "İnşallah" yorumunu yapmıştı.

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Balayına değil yardım için Tanzanyaya gittiler

 

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#Gamze Özçelik#Tanzanya#Tanzanya

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