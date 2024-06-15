Balayına değil yardım için Tanzanya'ya gittiler!

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Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.

Çok konuşulan düğünün ardından ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi.

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı.

Eşi ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan diken ikili Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirecek.

CENNETTE DE BERABER OLACAĞIZ

Nikah sonrası Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" demişti. Özçelik de paylaşıma "İnşallah" yorumunu yapmıştı.

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