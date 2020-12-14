Bal Kaymak filmi nerede çekildi?, konusu ne? İşte filme dair ayrıntılar
Çekimleri Makedonya ve İstanbul'da gerçekleştirilen Bal Kaymak filmi, 2018'de vizyona girmişti. Filmde, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ve Ömer Tan rol aldı. Peki, Bal Kaymak filminin konusu ne?
Bal Kaymak, Balkanlar'ın harika atmosferinin fonunda, minik Bade'nin (Beren Gökyıldız) dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ile dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. İşte, filme dair ayrıntılar...
Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu şöyle; Bade, anne babasını kaybetmiştir ve teyzesi Sezen ile yaşamaktadır. Sezen, bir sebepten yurt dışına gitmesi gerektiği için Bade’yi, babası Adem’in yanına bırakır. Bade’nin bal üreticisi dedesi Adem ile kaymak üreticisi nenesi Havva birbirlerine düşmandırlar. Fakat Bade’nin gelişiyle olaylar farklı bir hal almaya başlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle