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Baklavadan ağacı sağlık çalışanlarına hediye etti

#Bülent Ersoy#Bolu#Yılbaşı
Baklavadan ağacı sağlık çalışanlarına hediye etti

Bülent Ersoy için 7 katlı havuç dilim baklavadan çam ağacı yapıldı. Diva, jest karşısında teşekkürlerini ileterek baklavaların sağlık çalışanlarına iletilmesini istedi.

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Yılbaşı programında Bolu’da olacak Bülent Ersoy için usta şefler bir araya gelerek sürpriz hazırladı.

Show TV’de yayınlanan görüntülerde Ersoy için 7 katlı çam ağacı, 18 kilo Antep fıstığı kullanılarak 164 dilim havuç dilimi baklava ile hazırlandı. Bolulu ustaların sürprizi hakkında ise Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Herhalde çok ihtişamlı bir görüntü olmuştur. Ellerine sağlık teşekkürlerimi arz ediyorum hepsine. Bolulu aşçıların hepsini öpüyorum. 1-2 tane belki yerim. Ağacın dallarındaki bu baklavaları, şu an içimden geldiğinden tüm Bolu’daki sağlık çalışanlarına benim için aktarmalarını rica ediyorum.”

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