Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri
Bahar Şahin son günlerde magazin gündeminde yer almasıyla birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Futbolcu Dorukhan Toköz ile adı anılan Bahar Şahin, pek çok film ve dizi projesinde yer aldı. Peki, Bahar Şahin kimdir? İşte, Bahar Şahin filmleri ve dizileri
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı.
BAHAR ŞAHİN FİLMLERİ
|Yol Arkadaşım
|2017
|Cemre
|Yol Arkadaşım 2
|2018
|Cemre
|İyi Oyun
|2018
|Naz
|Oha Diyorum
|2017
|Bahar
BAHAR ŞAHİN DİZİLERİ
|Ad
|Yıl
|Rol
|O Hayat Benim
|2015
|Müge Atahan
|Lise Devriyesi
|2017
|Işıl Yılmaz
|Kayıt Dışı
|2017
|İnci
|Servet
|2018
|Ferah Feza
|Zalim İstanbul
|2019-2020
|Ceren Yılmaz Karaçay
|İyi Aile Babası
|2020
|Yağmur Pamuk