Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı.

BAHAR ŞAHİN FİLMLERİ

Yol Arkadaşım 2017 Cemre Yol Arkadaşım 2 2018 Cemre İyi Oyun 2018 Naz Oha Diyorum 2017 Bahar

BAHAR ŞAHİN DİZİLERİ

Ad Yıl Rol O Hayat Benim 2015 Müge Atahan Lise Devriyesi 2017 Işıl Yılmaz Kayıt Dışı 2017 İnci Servet 2018 Ferah Feza Zalim İstanbul 2019-2020 Ceren Yılmaz Karaçay İyi Aile Babası 2020 Yağmur Pamuk

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