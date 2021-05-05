MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriBahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri
GeriHayat Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat
Haber Giriş: 05.05.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin dizileri ve filmleri

Bahar Şahin son günlerde magazin gündeminde yer almasıyla birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Futbolcu Dorukhan Toköz ile adı anılan Bahar Şahin, pek çok film ve dizi projesinde yer aldı. Peki, Bahar Şahin kimdir? İşte, Bahar Şahin filmleri ve dizileri

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı.

BAHAR ŞAHİN FİLMLERİ

Yol Arkadaşım2017Cemre
Yol Arkadaşım 22018Cemre
İyi Oyun2018Naz
Oha Diyorum2017Bahar

BAHAR ŞAHİN DİZİLERİ

AdYılRol
O Hayat Benim2015Müge Atahan
Lise Devriyesi2017Işıl Yılmaz
Kayıt Dışı2017İnci
Servet2018Ferah Feza
Zalim İstanbul2019-2020Ceren Yılmaz Karaçay
İyi Aile Babası2020Yağmur Pamuk

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi