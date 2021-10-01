Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali şaşırttı!

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Geçtiğimiz günlerde darp haberleriyle de gündeme gelen Bahar Candan hareketleri kadar görüntüsüyle de çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Katıldığı sabah programında Bahar Candan son hali ile dikkat çekerken, açıklamalarıyla da olay oldu. Uzaylıları gördüğünü, ancak İngilizce bilmedikleri için anlaşamadıklarını söyleyen Candan, sunucularda ve izleyenlerde şaşkınlık yaratan yeni ifadelere neden oldu. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? İşte Bahar Candan’ın son hali…

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

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Son olarak bir mekanda darp edildiği görüntüleri ortaya çıkan Bahar Candan, bu olayın ardından yeniden sıklıkla katıldığı sabah programlarıyla adından söz ettirmeye başladı.