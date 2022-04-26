Bahar Candan: Benim travmam Lidyalıların parayı bulması

Haberin Devamı

Travmalarıyla ilgili soru üzerine “Benim travmam Lidyalıların parayı bulması. Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı” diyen Bahar Candan, hiç arkadaşı olmadığını söyledi:

“Arkadaşım yok. Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim. Ben çok vericiyim. Arkadaşlarıma hep veriyorum. Ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Ben arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında ‘Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın’ diyorlar. Ve benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle.”

En yakın arkadaşının merhum modacı Nur Yerlitaş olduğunu belirten Candan, “Onu çok özlüyorum. Öldükten sonra çok yalnız kaldım. Kimse beni onun kadar sevmedi” diyerek ağladı.

Haberin Devamı

Bahar Candan gerçek mi?

Bahar Candan, “Rol mü yapıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde. Tabii ki Bahar Candan bu değildi. Bahar Candan bir noktada başladı. Lügatıma farklı kelimeler ekledim, mimiklerim değişmiş olabilir. İzlediğiniz Bahar Candan videolarında ilk 1 sene gerçek, son 1 sene kazanılmış, öğrenilmiş ve dönüştürülmüş Bahar Candan. Bundan 5 sene sonra izleyeceğiniz Bahar Candan daha dönüştürülmüş olacak.”