Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bahar Candan: Benim travmam Lidyalıların parayı bulması

#Bahar Candan#Beyin Dedektifi#Nur Yerlitaş
Bahar Candan: Benim travmam Lidyalıların parayı bulması

Bahar Candan, Barış Muslu’nun sunduğu, TV100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi”nde hayatının dönüm noktalarını ve travmalarını anlattı.

Haberin Devamı

Travmalarıyla ilgili soru üzerine “Benim travmam Lidyalıların parayı bulması. Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı” diyen Bahar Candan, hiç arkadaşı olmadığını söyledi:

“Arkadaşım yok. Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim. Ben çok vericiyim. Arkadaşlarıma hep veriyorum. Ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Ben arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında ‘Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın’ diyorlar. Ve benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle.”

En yakın arkadaşının merhum modacı Nur Yerlitaş olduğunu belirten Candan, “Onu çok özlüyorum. Öldükten sonra çok yalnız kaldım. Kimse beni onun kadar sevmedi” diyerek ağladı.

Haberin Devamı

Bahar Candan gerçek mi?

Bahar Candan, “Rol mü yapıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde. Tabii ki Bahar Candan bu değildi. Bahar Candan bir noktada başladı. Lügatıma farklı kelimeler ekledim, mimiklerim değişmiş olabilir. İzlediğiniz Bahar Candan videolarında ilk 1 sene gerçek, son 1 sene kazanılmış, öğrenilmiş ve dönüştürülmüş Bahar Candan. Bundan 5 sene sonra izleyeceğiniz Bahar Candan daha dönüştürülmüş olacak.”

Gözden Kaçmasın

Yürürken fenalaştı... Eşi ve kızları destek olduYürürken fenalaştı... Eşi ve kızları destek oldu!
#HALDUN ÜSTÜNEL#ZEYNEP ÜSTÜNEL
Özge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadı Sette kriz...Özge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadı? Sette kriz...
#ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ#KIVANÇ TATLITUĞ
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahar Candan#Beyin Dedektifi#Nur Yerlitaş

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe