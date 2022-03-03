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Bahar Candan aylık gelirini açıkladı!

#Bahar Candan#İşte Benim Stilim#Nihal Candan
Bahar Candan aylık gelirini açıkladı

Katıldığı stil yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın aylık geliri şoke etti.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olan Bahar Candan lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. 'Al Sana Haber' programında yorumcu koltuğunda oturan Candan aylık gelirini açıkladı.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Candan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Benim kredi kartım ve kendime ait hesabım yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.

MAAŞLI ARKADAŞ ARIYOR

Bahar Candan, geçtiğimiz ay ilginç bir paylaşıma imza atmış ve Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerine "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" diyerek seslenmişti.

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Candan, yaptığı paylaşımda paralı arkadaş ilanı için şartlarını açıklamıştı: "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum"

 

 

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#Bahar Candan#İşte Benim Stilim#Nihal Candan

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