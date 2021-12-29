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‘Bahûr’ Belgeselİ tamamlandı

#Bahûr#Şahin Yiğit#Kokunun Sessiz Dili – Bahûr
‘Bahûr’ Belgeselİ tamamlandı

Yönetmenliğini Şahin Yiğit’in üstlendiği “Kokunun Sessiz Dili – Bahûr” adlı belgeselin çekimleri tamamlandı.

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Kadim Türklerden ve uygarlıklardan başlayarak Osmanlı’dan günümüzde “buhur ve tütsü” geleneğinin uygulanmasını ve ritüellerinin yolculuğu anlatıldığı film için Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Rana Babaç Çelebi, Aslı Bilgin, Bihter Türkan Ergül gibi alanında uzman isimlerden görüşler alındı.

Filmde en son “Hz. İsa” filminde rol alan, Almanya’da yaşayan Türk oyuncu Can Arduç, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırıyor. Başrolde Arduç’un yanı sıra Wilma Elles ve Arzu Yanardağ’ın da yer aldığı belgeselin oyuncu kadrosunda ayrıca Selahattin Taşdöğen, Suna Selen, Emin Olcay ve Mehmet Çebiç de bulunuyor.

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