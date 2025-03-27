Bade İşcil, Orhan Veli’nin mezarını temizledi

Haberin Devamı

BEBEK’TE SABAH SPORU

Bade İşçil geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülenmiş, uygun fiyatlı bir marketten alışveriş yapıp daha sonra halk otobüsüne binerek iki durak sonra inmişti.

Ünlü oyuncu önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, otobüse bindiği gün Aşiyan Mezarlığı’na gidip usta şair Orhan Veli’nin mezarını temizlediğini söyledi.

BİR AN ÖNCE TEMİZLEYEYİM

“Her gün aynı güzergâhta yürüyorum ben zaten. O gün de yürüyüş yaptığım sırada Orhan Veli’nin mezarının pislendiğini gördüm. Markete girip temizlik malzemeleri aldım. Hava da yağmurluydu, bir an önce gidip temizleyeyim diye düşündüm ve otobüse bindim. Zaten toplu taşımayı her zaman kullanıyorum.”

Haberin Devamı

Usta şairin kabri Aşiyan Mezarlığı’nda.

Beni hakir görmeyin

Konuyla ilgili paylaşım yapan Bade İşçil, “Neden toplu taşıma kullanmam, herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım” dedi.

Oyuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bir vatandaşınolağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.”

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: Meslektaşlarınıza mı sorsanız?

Bir süredir çalışmadığı için lüks tüketimden kaçındığını söyleyen Bade İşçil, orta halli bir zincir marketten alışveriş yapıp, halk otobüsüne binerken görüntülenmişti.

Bu “halk işi” halleri çok hoşuma gitmiş, şöyle demiştim Bade Hanım için:

“İnsanın, kendine tükettikleriyle kıymet biçmemesi ne güzel bir şey. Yani başkaları için, gösteriş için değil; kendine yettiği gibi yaşaması. Kendine yeten şeyden eksiklik, eziklik duymaması...”

Bu hareketinin yadırganması üzerine bir açıklama daha yaptı İşçil:

“Toplu taşıma kullanmam veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam neden hakir veya tuhaf görüldü, anlayamadım...”

Neden hakir görelim Bade Hanım?

Tam tersine, sanatçıların sevenleriyle iç içe olmasını, kendilerini halktan soyutlamamalarını takdir ediyoruz.

Tıpkı Batılı starlar gibi. Mesela metroda Keanu Reeves’e ya da Madonna’ya rastlayabiliyorsunuz.

Bize neden tuhaf geldiğini, siz acaba meslektaşlarınıza mı sorsanız?

Haberin Devamı

ORKUN ÜN YAZDI: Sadece bizde olur

Bade İşçil’i otobüse binerken çekmişler. Sanki kadın kaçakçılık yapıyor gibi, suç işliyor gibi muamele gördü.

O da bir açıklama yapmış ve “Toplu ulaşım kullanmam neden hakir görüldü” diye sormuş.

Haklı, çünkü ben birkaç yerde “Otobüs kullandığı ortaya çıktı” başlığı gördüm.

Ünlü bir insanın toplu ulaşım kullanması, metroya, otobüse binmesi bir tek bizim ülkemizde garipseniyor.

Adı üzerinde, toplu taşıma.

“Fakir ulaşımı” ya da “Zenginler binemez ulaşımı” değil ki adı...

E ama işte bazı ünlüler alıştırdı lüks yaşamlarına, insan içine çıkmama huylarına, özel jetlerine, milyon dolarlık arabalarına.

Onları görenler böyle normal ve olması gereken hayatları görünce şaşırıyor.

Şaşırmayın.

Parası olan da biner otobüse, metroya...

Parası olanın da İstanbul Kart’ı olabilir.

Ayrıca günümüzde trafik bu durumdayken, gideceğin yere hızla ulaşmak için muazzam bir yöntemdir toplu ulaşım.

Haberin Devamı

CİHAN ŞENSÖZLÜ YAZDI: Ne tatlısın Bade

Son dönemdeki Bade İşçil’in farkında mısınız?

Kendi kendine dans ediyor, eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

Aldığı reklamları bile sempatikleştirerek takipçileriyle paylaşıyor.

En son hakkında çıkan haberleri gördüm, ucuzluk marketine gitmiş ve sonra halk otobüsüne binmiş gideceği yere ulaşmak için.

Ne tatlı bir hareket.

Daha önce de “Bu ara iş yapmıyorum, kazanmıyorum, dikkatli yaşıyorum” diye açıklama yapmıştı.

Yani ayağımı yorganıma göre uzatıp, kendimi sıkıntıya düşürmüyorum demiş aslında.

Ah ah Bade, keşke herkes senin gibi dürüst olsa...

Dürüstlüğü de geçtim, ayağını yorganına göre uzatıp sonra sıkıntı çekmese...