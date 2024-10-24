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Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

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#Tekin Temel#Oyuncu#Cenaze
Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:05

Kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel, son yolculuğuna uğurlandı.

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Aralarında Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin'in de bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti.

Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Acı haberi oyuncunun menajeri Meriç Esener, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi Refiye Soyak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde taziyeleri Tekin Temel'in abisi Tuna Temel ve oğlu Oğul Temel kabul etti.

Babaya veda... Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

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#Tekin Temel#Oyuncu#Cenaze

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