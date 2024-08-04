×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Babaya acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Yılmaz#Baba#Cenaze
Babaya acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 15:27

Oyuncu Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. “

Haberin Devamı

"Sıcak Büfe” adlı yeni filminin çekimlerine başlayan Yılmaz, acı haberi sette aldı. Necdet Yılmaz,  öğle vakti Bodrum Yalıkavak Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Sandıma Mezarlığı’na defnedildi.

Babaya acı veda

Hakan Yılmaz “Evlatları olarak elimizden geleni yaptık, huzur içinde uyusun” derken, kardeşi Serkan Yılmaz cenaze töreni boyunca bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
Babaya acı veda

Hakan Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz’ın gözyaşlarına boğulduğu cenazede, merhumun eşi Nimet Yılmaz da ayakta durmakta güçlük çekti. Hakan Yılmaz’ı acı gününde Necmi Yapıcı ve Gani Müjde gibi ünlü arkadaşları da yalnız bırakmadı. 
Babaya acı veda


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Yılmaz#Baba#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!