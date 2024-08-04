Babaya acı veda

"Sıcak Büfe” adlı yeni filminin çekimlerine başlayan Yılmaz, acı haberi sette aldı. Necdet Yılmaz, öğle vakti Bodrum Yalıkavak Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Sandıma Mezarlığı’na defnedildi.Hakan Yılmaz
“Evlatları olarak elimizden geleni yaptık, huzur içinde uyusun” derken, kardeşi Serkan Yılmaz cenaze
töreni boyunca bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
Hakan Yılmaz’ın eşi Elif Yılmaz’ın gözyaşlarına boğulduğu cenazede, merhumun eşi Nimet Yılmaz da ayakta durmakta güçlük çekti. Hakan Yılmaz’ı acı gününde Necmi Yapıcı ve Gani Müjde gibi ünlü arkadaşları da yalnız bırakmadı.