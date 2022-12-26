Babasını kaybeden Özge Ulusoy isyan etti: Kaza değil, cinayet; ifade çelişkilerle dolu!

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Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Ulusoy, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada; kazanın detaylarını ve tutuklanan şoförün ifadelerini anlattı.

Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini savundu.

Babasının lojmanlardan alışveriş yaptığı, fişiyle de bunu belgelediğini açıklayan Ulusoy, elindeki kaza raporlarında bu olayın farklı anlatıldığını iddia etti. Raporlardaki detayları göstererek sözlerine devam eden Ulusoy, "Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

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Özge Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelere ve olay yeri krokisinin doğru olmadığını iddia etti. Tutuklanan sürücünün ifadelerine değinen ünlü isim, "Komple çelişkilerle dolu! Fren yaptığını söylüyor, fren izi yok! 50 km'nin altında gittiğini söylüyor ve hafif sağa kırdığını söylüyor. Bunların hepsi yalan. Babama 50 km'nin altında çarpsaydı, babam şu anda hastanedeydi. Merhamet yok, herkese yalan söylüyorlar, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.