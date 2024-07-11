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'Babanın en güzel mirasısın...' Ceylan 10 yaşında!

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Merve Tektaş
Babanın en güzel mirasısın... Ceylan 10 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:50

Alişan'ın 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan 10 yaşına bastı.

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Merve Tektaş, Alişan ve babaanne Suzan Tektaş art arda doğum günü mesajları yayınladılar....

Merve Tektaş, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Benim ve babasının küçük meleği.... 10 yıl önce bugün… nasıl zor doğurdum ama nasıl da zorlamadın bu 10 yılda beni... Ne kadar şaşırttın beni zaman zaman... olgunluğun, akıllı akıllı cevapların, gözündeki ışığın, ne istediğini bilmen... ama o kalbin yok mu! Kalbinin tüm güzelliğini, sevgi doluluğunu babandan almışsın tıpkı yüzünün güzelliğini de ondan aldığın gibi... Babanızdan en güzel mirası ablanla bana yaşattığınız için her gün o kadar minnettarım ki... Senin kadar saf sevgi yayabilen bir yavruya sahip olmak en büyük gururumuz...
Güzel kalbin nefretten uzak olsun miniğim. Geleceğin pırıl pırıl ışık dolsun Ceylanım. Sen ve ablan her şeyimsiniz. Yol arkadaşlarımsınız... iyi ki..." notuyla paylaştı.

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Babanın en güzel mirasısın... Ceylan 10 yaşında

Suzan Tektaş, torununun fotoğrafına "İyi ki doğdun canım kızım. Nice sağlıklı mutlu başarılı yaşların olsun. Seni çok seviyorum Ceylanım." notunu düştü.

Babanın en güzel mirasısın... Ceylan 10 yaşında

Alişan ise birlikte yer aldıkları kareleri "Benim minik aşkım Ceylan’ım bugün 10 yaşına girdi:) Ne zaman büyüdün, ne zaman 10 oldun sen! Sana verebileceğim tek söz; Allah bana ömür verdikçe hep yanında tam dibinde, ihtiyacın olduğu her an da yanında amcan olacak. Söz aşkım... Seni çok seviyorum... Sağlıkla, huzurla İnşallah nice nice yılların olsun... İyi ki doğdun Ceylan’ım" mesajıyla yayınladı.

Babanın en güzel mirasısın... Ceylan 10 yaşında

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Merve Tektaş

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