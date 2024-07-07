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Boran Kuzum: İlkokuldayken amcama ‘Babam lise çağlarımı görecek mi’ diye soruyordum

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#Boran Kuzum#Anas Bukhash#Ortadoğu
Boran Kuzum: İlkokuldayken amcama ‘Babam lise çağlarımı görecek mi’ diye soruyordum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 11:09

Boran Kuzum, katıldığı bir YouTube programında babasını kaybetme korkusuyla büyüdüğünü söyledi. Oyuncu “Ben doğduğumda babam 50 yaşındaydı. Onu kaybetme korkusuyla büyüdüm. Babam iki yıl önce vefat etti. Babamı kaybedince aniden beş yıl yaşlandım” dedi.

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ROL aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşan Boran Kuzum, Ortadoğu’nun popüler YouTube söyleşi programı ABTalks’a konuk oldu. Anas Bukhash’ın sorularını yanıtlayan oyuncu, babasını kaybetme korkusuyla büyüdüğünü söyledi: “Ben tek çocuğum ve ailemle iyi ilişkilerim oldu. Fakat bizim aramızda ciddi bir kuşak farkı vardı. Ben doğduğumda babam 50 yaşındaydı. Yani onu kaybetme korkusuyla büyüdüm. Babam, arkadaşlarımın büyükanne ve büyükbabalarıyla aynı yaştaydı. İlkokuldayken amcama ‘Babam lise çağlarımı görecek mi’ diye soruyordum. Babam iki yıl önce vefat etti. Babamın kanser olduğunu ilk öğrendiğimde sanki hayatım boyunca bilinçaltımda beklediğim bir anı yaşıyor gibiydim. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissettiğiniz an ve sanki havada asılı kalıyorsunuz. Aynı zamanda aniden beş yıl birden yaşlandım gibi hissettim. Bu bize çok fazla sorumluluk yükledi. 29 yaşındaydım ve bu çok zordu. Yas tuttum, babamı çok seviyordum.”

Boran Kuzum: İlkokuldayken amcama ‘Babam lise çağlarımı görecek mi’ diye soruyordum

ÇİRKİN GÖRÜNMEK
BENİ KORKUTMUYOR
Boran Kuzum, “Hayatın boyuncu mücadele ettiğin bir güvensizlik var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Çok fazla oldu. Gençken görünüşümle ilgiliydi. Oyunculuğumla ilgili de güvensizdim. Çünkü konservatuvar eğitiminde güvenimizi kırdılar. İnsanların önünde kendime güvenmiyorum. Buna tam zıt bir iş yapıyorum” diye yanıt verdi. Ünlü oyuncu “Sana göre yakışıklı mısın?” sorusunu “Artık önemsemiyorum. Bu sektörde çok zordu. Çünkü kariyerine başladığım zaman seni bir tarafa yönlendiriyorlar. Ben o yoldan gitmek istemedim. Ben bir aktörüm ve çirkin görünmek beni korkutmuyor. Artık bununla eğlenmek de hoşuma gidiyor” diye yanıt verdi.

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İLK GÖRÜŞTE
AŞK OLABİLİR
Boran Kuzum, ilk görüşte aşka inandığını açıkladı: “Sanırım kimyasal bir şey. Bazen bu duyguyu sevmediğimi düşünüyorum yani aşkın duygusunu. Bazen ilk görüşte olabilir bazen de zaman alabilir. Belki de ilk görüşte aşka inanmak istiyorum. Aşk benim için eğer hayatını biriyle yaşamak değil hayatı biriyle paylaşmakla alakalı. Bence aşk seni bu yaşam sürecine sokuyor. Tek çocuk olduğum ve erken yaşta çalışmaya başladığım için sağlıklı ve düzgün bir ilişkim olmadı. İlişkilerim çok kısa sürüyordu.” Kuzum, başarıyı ise şöyle tanımladı: “Başarı daha önce sana fırsat tanımayan insanların şimdi saygı duymasıdır. Başardığımı hissetmeleridir.”

 

 

 

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#Boran Kuzum#Anas Bukhash#Ortadoğu

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