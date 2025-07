Farah Zeynep Abdullah: Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi

Haberin Devamı

Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu. Oyuncu, “İlişkiler, çocuk ve erkekler, ne düşünüyorsun bu konularda?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuk çok istiyorum. Hatta 20 yaşımdan beri, gelecekteki çocuklarıma videolar çekiyorum. Hem sorumluluk hissiyle geliyor hem de çok içten, çok gerçek bir istek bu. İşte mesele sadece çocuk değil, yanında bir baba figürü de geliyor. Babam bu konuda benden bile daha radikal. Bana hep şunu dedi: ‘Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Biz her şeye tamamız.’ Ama ben birkaç sene daha o baba arayışını sürdüreceğim gibi duruyor. Çünkü bir yanım hâlâ ‘Tek başıma olmayayım’ diyor.”

Haberin Devamı

Oyuncu, karakterinin sektörde kendisine bazen zorluk getirdiğini de açıkladı: “Beni tanımlayamadıklarında ‘deli’ diyorlar. Erkek olsam ‘Serseri, özgür ruhlu, delikanlı’ derlerdi. Ama kadınsan deli oluyorsun. Kıyafetim, tavrım, duygularımla olduğum gibiyim.”

SEKTÖR YEŞİLÇAM’IN EROTİK DÖNEMLERİ GİBİ

Abdullah, “Sektöre dair genel hissin ne?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu an oyunculuk bir meslekten çok, bir etiket gibi. Diziler çok popüler, çok da güzel bir şey bu. Ama son zamanlarda sektör biraz 50 sene önce Yeşilçam’ın erotik dönemleri gibi bir his veriyor bana. Şimdi de gitgide yaygınlaşan ‘yumuşak porno’ tutumunda bir yönelim var. Her şey Orta Doğu’ya satılabilecek kadar steril olsa yetiyor gibi görünüyor şu an. Kesinlikle daha fazla çeşitlilik olması gerektiğini düşünüyorum.”

HAKARET EDENLERİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere dair neler hissettiğini açıkladı: “Hayatımın merkezine koymuyorum. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir fotoğraftan ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum. Hayatıma dahil olmuyor. Eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram’dan. Kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum.”