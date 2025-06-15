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Babalar Günü'ne özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim!

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#Babalar Günü#Ünlü İsimlerden Babalar Günü Paylaşımları#Ünlüler Ve Babaları
Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:01

Babalar Günü tüm yurtta olduğu gibi magazin dünyasında da duygusal anlara sahne oldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ya hayatını kaybeden babalarını andı ya da evlatlarıyla geçirdikleri özel anları takipçileriyle paylaştı.

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PINAR DENİZ

Oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile Nisan 2025'te nikah masasına oturmuştu. Düğünden kısa bir süre sonra bebek heyecanı yaşayan çift, oğulları Fikret Hakan'ı kucaklamıştı.

Deniz, Babalar Günü'ne özel oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Kaan Yıldırım ve oğlunun yer aldığı kareleri paylaşan ünlü oyuncu altına, 'İyi ki babamız. Çok...' notunu düşüp kalp emojisi ekledi.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

PEKER AÇIKALIN

Ah benim, cefakâr ve fedakâr rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep 'serseri' dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu... İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi 'of babam çok biliyor'dan, 'Ah şimdi, babam yanımda olsaydı' ya geldim. Ruhun şad olsun.

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Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

DOĞA RUTKAY

İlk gün daha yavruları kucağına alıp gördüğünde nasılsan hala öylesin Kerimcan...
Şaşkın, mutlu, eyvahlı, yaşasınlı, heyecanlı!
Günün kutlu olsun.
Seni seviyoruz.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

GUPSE ÖZAY

Kızlar ve babalar; torunlar ve dedeler....
Babalar Günü kutlu olsun.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam… Seni öyle çok özledim ki… O şefkatli sesin hala kulaklarımda.

Yol arkadaşım, eşim Selim’in başta olmak üzere, baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

BURCİN ORHON

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Babalar Günü'nüz kutlu olsun Nejat babam, kendi babam, çocuklarımın babası.

Baba olmanın anlamını bilen, çocuklarına destek olan, seven büyüten bütün babaların günü kutlu olsun.

Zordur gerçek baba olmak. Sahip çıkmak, hem çocuğunu yetiştirmek ama eğip bükmemek. Boşa baskı uygulamadan dirençli olmak. Hem baba figürü olabilecek kadar sert ama sarılmaya korkmayacak kadar yumuşak.

Baba gibi babalara selam, ölmüşlerimizin ruhuna dua.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

THEO KALYONCU

Canım babam, 49 senedir oğlun ve babam olmanın gururunu yaşadım, bize sadece bugün değil her gün Babalar Günü, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

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BÜLENT ŞERTTAŞ

Remzi Serttaş, Babam... Bana bıraktığın en büyük servet şu sözündü 'Oğlum Doğru Duvarın Eğri Gölgesi Olmaz' Babam, ben bu sözü kendime ilke edindim. Babalar Günün kutlu olsun, nur içinde yat babam .Tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum.

Babalar Gününe özel paylaşım... İşte oğlum ve eşim

 

 

 

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#Babalar Günü#Ünlü İsimlerden Babalar Günü Paylaşımları#Ünlüler Ve Babaları

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