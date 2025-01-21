×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

“Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” Mahsun Kırmızıgül şahit oldukları acıyı anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#Lavin#Kartalkaya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 17:16

Okulların ara tatiline girmesiyle 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya giden Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki büyük acıya şahitlik etti...

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı:

 Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.

“Baba, orada çocuklar öldü değil mi” Mahsun Kırmızıgül şahit oldukları acıyı anlattı

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çocuklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.

Haberin Devamı

Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim.

Gözden KaçmasınBoluda kayak merkezinde yangın faciası: Can kaybı 66ya yükseldi | İşletme sahibi dahil 4 kişi gözaltındaBolu'da kayak merkezinde yangın faciası: Can kaybı 66'ya yükseldi | İşletme sahibi dahil 4 kişi gözaltındaHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBolu Kartalkayada yangın faciası Otelin kayak eğitmeni dehşet anlarını anlattı: Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruzBolu Kartalkaya'da yangın faciası! Otelin kayak eğitmeni dehşet anlarını anlattı: 'Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsun Kırmızıgül#Lavin#Kartalkaya

BAKMADAN GEÇME!