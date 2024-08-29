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Baba-kız yeniden karşı karşıya... Soyadını kullanmasını yasakladı!

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı
Baba-kız yeniden karşı karşıya... Soyadını kullanmasını yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:41

Ferdi Tayfur’un uzun süredir kızı Tuğçe Tayfur’la arası bozuktu. Baba-kız yeniden karşı karşıya geldi.

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Ferdi Tayfur, “Böyle olmasını istemezdim” notuyla sosyal medya hesabından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Tayfur, soyisminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasakladı.

Sanatçı, gerekli uyarıların dikkate alınmaması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası ile aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikâh masasına oturan ve ikinci çocuğunu doğuran Tuğçe Tayfur’un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı da öne sürülmüştü.

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Şirin Gözalıcı

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