Baba-kız kavuştu... 'Ayşe'nin yeni hayatının ilk günü'

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Manken Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesabından, eski eşi iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin’in saldırısına uğradığını açıklaması üzerine Ayşe Önbilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak sosyal hizmetler yurduna yerleştirilmişti.

VELAYET İÇİN DAVA AÇTI

Bunun üzerine Efe Önbilgin, Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırarak, Deniz Akkaya’nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullandığı ve kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığı gerekçesiyle çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs’ta dava açtı.

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KARAR SONRA VERİLECEK

Efe Önbilgin’in başvurusundan 16 gün sonra mahkeme ara karar oluşturdu. İstanbul 4’üncü Aile Mahkemesi kararında, Ayşe Önbilgin hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde hazırlanan raporun mahkemeye sunulduğunu belirtilerek, “Rapora göre küçük Ayşe’nin babası Efe Önbilgin ile kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediğini bildirmesi üzerine, küçük Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’e teslimine, geçici velayete ilişkin talebin dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar vermek gerekmiştir” denildi.

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Mahkeme, Ayşe Önbilgin’in babası Efe Özbilgin’e teslim edilmesine ve çocuğun teslimi hususunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme, velayete ilişkin kararını daha sonra verecek.

BABA-KIZ KAVUŞTU

Zorlu süreci babasının yayında geçirmek isteyen Ayşe Önbilgin dün gece Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Bu anın görüntüsünü Avukat Şeyda Yıldırım yayınladı. Yıldırım şunları yazdı:

28.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir...